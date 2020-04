Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, il vostro ondeggiante aprile volge al termine con un meraviglioso cielo per la vita sentimentale, non potete sorvolare la presenza di Giove per questioni di natura professionale, le scocciature non dipenderanno da voi, che siete protetti dal primo quarto in Leone. Fortuna in famiglia.

Toro

Cari Toro, secondo Branko la terza fase lunare della vostra stagione, primo quarto in Leone, non vi aiuterà a riposare, vi sentirete tirati in più direzioni, il vostro interesse però è rivolto principalmente alla famiglia. In casa siete considerati il salvatutto di ogni circostanza, siete bravi nell’amministrare beni e denaro.

Gemelli

Cari Gemelli, sono anni che non si vede una tale sintonia tra tre corpi celesti simbolo dell’amore, che andranno a suggellare il passaggio da aprile e maggio rendendolo magico. Amore che nasce o che si rinnova diventa il punto fisso dei vostri pensieri. Luna primo quarto in Leone, Venere vestita da sposa e Marte amante vi renderanno felici.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovete mantenere alto il buonumore. Saturno, maestro della vita, vi aiuta nelle difficoltà ma con la giusta severità, anche se il vostro perfezionismo potrebbe affondare tutto. Spetta alla vostra sensibilità far sì che i rapporti siano più leggeri e godibili. La luna di oggi è ottima per gli affari, cresce primo quarto in Leone e aiuta ad aumentare il capitale a disposizione.

Leone

Cari Leone, la Luna nasce primo quarto nel vostro segno, dovreste trovarvi in mezzo alla gente dove gli incontri sono più facili, ma data la situazione attuale cercare di creare almeno nel vostro piccolo una situazione ottimale, che sia il matrimonio o la famiglia in generale. Nel lavoro non è chiaro chi sia il vincitore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko i transiti di aprile hanno fatto pensare a un’agenzia di pegni, per la fretta di raggiungere il successo siete inciampati. Da qualche giorno, con l’influsso positivo del Toro, siete in grado di partire da capo e riprendere in mano la vostra carriera, anche l’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko avete avuto molto successo e, sulla scia di iniziative impostate in aprile che proseguiranno a maggio, vi vedrete presto in cima alla scala sociale. Le vostre stelle risplendono nel cielo, chissà che qualcuno di voi non possa diventare un abile condottiero.

Scorpione

Cari Scorpione, gli impulsi del cuore non sono sempre in sintonia con l’intelligenza. l’amore è una dolce follia, il desiderio sotto gli olmi che si alzano verso il cielo, i lunghi rami già verdi di foglie, immaginatevi distesi a parlar d’amore. Venere accompagna le donne nei primi incontri, non abbiate paura di essere sedotte e abbandonate, può capitare anche agli uomini.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo Branko la Luna primo quarto in Leone si forma dopo le 23, una sorpresa d’amore potrebbe arrivare a mezzanotte: principi e principesse, certo, ma è anche l’ora delle streghe. Bene i nuovi incontri, nel lavoro manca la competizione.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di Branko oggi vi vede ancora un po’ agitati, la Luna è diversa da quella di ieri, in Leone cambia fase e sembra un sole. Arrivano cambiamenti lungo il cammino, la Luna si associa a Venere e provoca il campo del successo, ma con Giove i vincitori non siete che voi.

Acquario

Cari Acquario, il vostro edonismo sarà ripagato, conviene essere più modesti, avrete gli aiuti necessari per mantenere baracca e burattini. Venere e Gemelli, divertimenti e follie d’amore, Marte nel segno però è gradito a chi vi ama perché ritrova in voi il fuoco dei tempi andati.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko la Luna inizia a crescere in Leone, segno del vostro lavoro e della salute. Siete positivi quest’oggi, ma chi non è soddisfatto da domani ripartirà da capo, fatevi sentire sotto la Luna regale del Leone.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 30 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 30 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 30 aprile 2020