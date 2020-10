Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko non è colpa solo di Marte se ottobre si chiude con episodi di violenza nelle nostre città, le provocazioni che riceve da ben 5 pianeti agitano anche voi. Non avete bisogno di simboli di ricchezza perché il vostro vero tesoro è accanto a voi e attende un invito esplicito.

Toro

Cari Toro, preparatevi ad una forte ondata emotiva che vi travolgerà questo sabato grazie alla Luna piena favolosa anche per il mondo degli affari, sarà ancora più incisiva perché in trigono con Giove e congiunta a Urano, il massimo se puntate sulla carriera per le attività con il pubblico.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere porta un amore che potrebbe non durare per sempre per persone di ogni età, l’importante è non mandarlo via e viverlo appieno con passione. Tra i vostri tanti incontri lanciatevi su quelli che propongono guadagni, non solo gratifiche morali.

Cancro

Cari Cancro, avete rimandato a lungo le scelte da prendere, troppe incertezze e parole sprecate al vento, le persone che vi circondano non sembrano avere alcun feeling con voi. Utili queste Lune negative e Marte fuori di testa, Mercurio è lunatico e Venere è distratta.

Leone

Cari Leone, due giorni di Luna in Ariete non bastano a chiarire le situazioni in sospeso, Marte da un tocco di pepe a tutto, bello e complicato com’è. Le complicazioni c’è da dire che arrivano da sole, meglio non iniziare per primi. Amore, amore, solo questo conta.

Vergine

Cari Vergine, sarete stregati da questa Luna che arriva sabato secondo l’oroscopo di Branko, l’amore sarà magico con questi due giorni di Luna in Ariete, contengono una tale esplosione di energia creativa da poter demolire tutti i muri issati dalla concorrenza. Qualche vecchia intesa rischia di svanire.

Bilancia

Cari Bilancia, camminate ma non correte, non dovete fare tutto di fretta altrimenti lavorate male, la fretta e l’ansia sin dalle prime ore del giorno danneggiano la salute, che invece dovrebbe avere la precedenza su tutto il resto tra oggi e domani.

Scorpione

Cari Scorpione, datevi da fare sempre e tanto, questi sono i vostri momenti astrali più incisivi, avete con voi l’autorità del Sole che vi garantisce energia illimitata, essendo in ottimo aspetto con tutti gli altri pianeti tranne Urano in Toro che porta con sé una lotta sabato.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi parlate solo d’amore, tutto l’amore che avvertite nel vostro cuore anche se siete sposati, vi farà bene, perché sono tanti i pensieri taciuti, parole che non si dicono per evitare un confronto, invece è meglio tirar fuori tutto e chiarirsi. Sul lavoro siete in gamba, a volte forse troppo frettolosi.

Capricorno

Cari Capricorno, se la salute dovesse dare qualche problema dipende anche dallo stress accumulato negli ultimi mesi a causa di Marte negativo, resterà altri due mesi quindi meglio essere prudenti e attenti ai segnali del corpo. Siete ottimi conservatori, il vostro medico vi riceve volentieri.

Acquario

Cari Acquario, all’alba e al tramonto affacciatevi alla finestra, se il cielo è limpido allora guardate quella luce che brilla così vicina a voi, è Venere, stella della fortuna, arrivata a illuminare un settore felice del vostro cielo. Siete influencer nati, a breve potrebbe arrivare un aiuto economico inaspettato.

Pesci

Cari Pesci, Marte resta in Ariete ed è una presenza importante per i vostri affari, trattative e invenzioni di nuove strategie per attaccare chi rappresenta il potere. Il secondo pianeta, Venere, da ieri in Bilancia è di nuovo stimolante e in novembre sarà in Scorpione, non avete perduto nulla in amore. Troverete la parte che vi manca.

