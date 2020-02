Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, in questi giorni avete un po’ la testa sulle nuvole. I pensieri infatti non mancano e siete deconcentrati, soprattutto sul posto di lavoro. Ritrovate la vostra solita precisione e serenità per dare il massimo in ogni campo. La Luna nel segno vi rende molto sensibili, per cui potreste essere di aiuto alle persone a cui tenete di più con giusti consigli.

Toro

Cari Toro, se dovete prendere decisioni importanti e capite come dovete comportarvi in futuro, attendete ancora qualche giorno, quando potrete godere della Luna nel vostro segno, sempre capace di dare ottimi consigli. Inoltre Giove in aspetto ideale è il padre buono che vi protegge e vi regala grande fortuna. Approfittatene.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna positiva nel vostro segno che vi assiste e protegge in tutto ciò che fate e farete, per cui approfittatene per realizzare i vostri progetti più importanti. Qualche tensione in amore: non avete ancora ottenuto tutto quello che vorreste. Marzo però porterà grandi novità, come magari una conquista tanto desiderata.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko oggi inizia finalmente una fase di recupero per il vostro segno dopo un periodo davvero complesso, durante il quale avete dovuto affrontare parecchie tensioni e discussioni. Avete dimostrato una forza e un’intelligenza nell’affrontare le situazioni più difficili fuori dal comune, adesso è il momento di ingranare di nuovo e ripartire.

Leone

Cari Leone, la Luna in Ariete in congiunzione con Venere porta grandi novità in amore per il vostro segno. Può essere infatti l’occasione per portare avanti nuovi progetti, sia all’interno della propria famiglia che nella vita di coppia. Chi è single, inoltre, potrebbe incontrare una persona speciale che gli farà battere il cuore. I giovani potrebbero decidere di puntare al matrimonio o ad avere un figlio. Vergine Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi prevede una gran voglia d’amore, che diventerà addirittura irrefrenabile nel corso del weekend. Se avete un partner, dunque, approfittatene per stare insieme e godervi qualche caldo momento di passione sotto le coperte. Chi è single invece potrebbe fare nuove conoscenze.

Bilancia

Cari Bilancia, giornate di grande tensione dal punto di vista lavorativo per il vostro segno. Se avete progetti importanti in ballo, è il momento di rimboccarsi le maniche e fare in modo che possano concretizzarsi. Attenzione però a possibili invidie da parte di qualche collega. Questo stress emotivo potrebbe spingervi a discutere anche con il partner: cercate di non riversare su di lui lo stress accumulato.

Scorpione

Cari Scorpione, affidatevi di più al vostro istinto, soprattutto in amore. Seguite il cuore se dovete prendere delle decisioni importanti, senza tuttavia rinunciare mai alla ragione. Una giornata quella di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, di grande creatività e voglia di fare, grazie all’influsso di Sole e Nettuno. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

Sagittario

Cari Sagittario, è evidente che si sono alcuni problemi, anche grossi, da affrontare nei rapporti con il partner. Fatelo con entusiasmo e una buona predisposizione, altrimenti il rischio di litigare inutilmente è molto alto. Per chi è single, alcune frequentazioni nate di recente potrebbero non ingranare. Non abbiate timore di lasciarle perdere. Avanti un altro!

Capricorno

Cari Capricorno, una giornata piuttosto strana e controversa per il vostro segno secondo l’oroscopo di Branko di oggi. Attenzione anche all’aspetto economico: prima di prendere decisioni importanti, valutate con grande ponderazione. Forse non è il momento migliore, almeno secondo le stelle, per chiedere un prestito o un mutuo. Bene il lavoro: potrebbero arrivare nuove opportunità.

Acquario

Cari Acquario, se avete delle paure che vi sembrano insormontabili, cercate di affrontarle con determinazione e coraggio. Solo così riuscirete ad andare avanti e capire che in fondo non era nulla di così drammatico. In generale sia sul lavoro che in amore dovreste cambiare approccio, perché alcune cose proprio non vanno. Ammettete anche i vostri errori, la colpa non può sempre essere degli altri.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi fate attenzione al portafogli. Potreste infatti trovarvi un po’ in difficoltà dal punto di vista economico e risentirne più del dovuto. Come si suol dire, i soldi non fanno la felicità, ma di certo aiutano. Se avete delle richieste da portare avanti, fatevi sentire. In amore avete ambizioni ed aspettative importanti, parlatene con il partner.

