Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, andate avanti senza più alcun dubbio sul da farsi. Non avete più tempo e modo di sospettare. Provate una certa invidia per chi vi circonda, ma così non dovrebbe essere. Ora arriveranno le soddisfazioni: continuate così. Non mancheranno i momenti no, ma saprete superarli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, riflettete prima di prendere una decisione importante. La direzione è quella giusta, ma dovete dare una svolta alla vostra vita. Avete bisogno di riflettere e riposare un po’.

Gemelli

Cari Gemelli, siete molto selettivi e non riuscite a voler bene o badare a tutti. Nell’aria avvertite una certa agitazione. Avete bisogno di restare soli. Chi vi circonda non deve offendersi, capirà. Avete la necessità di staccare la spina da tutto.

Cancro



Cari Cancro, sentite di dover cercare il consenso per tutto ciò che fate, ma non è sempre così semplice. Non è questa la strada giusta da intraprendere. Pensate di più a voi stessi per una volta e non sempre agli altri. Avete degli hobby, degli obiettivi, dei progetti: coltivateli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 dicembre 2022), tutto procede per il verso giusto. Vi sentite sereni e fortunati. Gli investimenti finanziari andranno alla grandissima, sarete abili e bravi a togliervi parecchie soddisfazioni. Mantenetevi in forma da qui a Natale, poi sarà tempo di grandi abbuffate.

Vergine

Cari Vergine, avete tante idee per fare bene. Non siate arroganti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Mantenete la calma e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Mantenete la calma e riposate un po’. Ne avete bisogno prima di ripartire da zero.

Bilancia

Cari Bilancia, lasciatevi andare e vivete al meglio la giornata. Siete affascinanti e questo vi farà vivere una giornata piena nei rapporti interpersonali. L’ottimismo, finalmente, ha bussato alla vostra porta. Non sprecate questo favore delle stelle.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sono tante le cose da fare e poco il tempo a disposizione. Avete tante idee e progetti per la testa. Mantenete la calma e non fatevi prendere dalla fretta. Bene la forma fisica, occhio a non farvi trascinare troppo dalle emozioni. Mantenete la lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, siete stanchi e agitati. Avete bisogno di ritrovare una serenità che manca da tempo. Riposate un po’ staccando la spina. Magari per una giornata potreste rimanere a casa. Imparate a circondarvi di persone che vi amano e vi vogliono bene.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non discutete con chi vi circonda. Se ci sono persone che vi vogliono bene, non allontanatele. Occhio alla dieta: ultimamente l’avete troppo trascurata, dopo un periodo di grande sacrificio. Sarebbe un peccato disperdere quanto fatto finora.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 dicembre 2022), avete bisogno di sentirvi pienamente amati e rispettati. Proprio in questo periodo in cui tante cose non vanno per il verso giusto, dovete sentire l’affetto della famiglia. Ricaricate le pile e fate chiarezza nella testa e nel vostro cuore.

Pesci

Cari Pesci, siete stanchi della solita routine e volete evadere, ripartire, cambiare vita. Magari una vacanza farebbe al caso vostro. Sentite il bisogno di stare soli e ritrovarvi. Rimboccatevi le maniche e tutto andrà per il verso giusto.