Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, ottime opportunità dal punto di vista professionale. Le prossime settimane saranno decisive per ottenere una promozione o un nuovo incarico. Anche in amore le cose non potrebbero andare meglio di così.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualche acciacco fisico, ma per il resto le cose vanno a gonfie vele. Sul lavoro è arrivato il momento di chiedere ciò che vi spetta: non abbiate timore.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi sarete nervosi anche a causa delle vostre condizioni fisiche non propriamente eccelse. Motivo per cui è il caso di spostare incontri o appuntamenti di lavoro che potrebbero creare delle incomprensioni. In amore dovete avere pazienza: arriveranno momenti migliori.

Cancro



Cari Cancro, in amore è arrivato il momento di invertire la rotta: uscite, conoscete nuove persone e chissà che non capiti di incontrare anche la vostra anima gemella. In affari le cose vanno a gonfie vele: è arrivato il momento di incassare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 27 novembre 2022), gli ultimi giorni non sono stati del tutto positivi dal punto di vista degli affari. Approfittate della domenica per riposarvi, così sarete in grado di ripartire alla grande nei prossimi giorni.

Vergine

Cari Vergine, accantonate per qualche giorno le questioni lavorative e gettatevi a capofitto sull’amore. Da qui alla fine dell’anno le opportunità saranno molteplici: sarà vero amore? Lo scoprirete solamente con il tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata no dal punto di vista fisico. Siete stanchi e forse è arrivato il momento di concedervi una pausa. Fate tutto con calma e dedicatevi all’amore e alla famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le cose non vanno come dovrebbero, ma la vostra riscossa sta per arrivare: nel 2022, infatti, sarete protagonisti di una vera e propria rinascita.

Sagittario

Cari Sagittario, fate attenzione al vostro stato psicofisico. Meglio non esagerare sia a tavola che nel lavoro: piuttosto trascorrete una giornata di relax con gli amici o con la vostra dolce metà per rilassarvi e ricaricare le batterie in vista di una settimana che si preannuncia ricca di impegni.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nuove occasioni in arriva dal punto di vista professionale. Anche in amore le cose sono arrivate a una svolta: dipende solo da voi. Dovete rimboccarvi le maniche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 27 novembre 2022), flirt in arrivo: non si può parlare ancora di vero amore, ma chissà che non sia l’inizio di un’avventura straordinaria. Evitate i parenti stretti o vi ritroverete ad affrontare inutili e dannose discussioni.

Pesci

Cari Pesci, prendetevi qualche ora di pausa. Le cose a lavoro vanno benissimo, ma forse avete bisogno di un po’ di riposo. In amore le cose non potrebbero andare meglio di così.