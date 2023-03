Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, vi attende una bella impresa professionale che troverà conferma in primavera/estate. Interessanti opportunità anche nel privato, quando a partire dai primi giorni della prossima settimana Sole e Luna saranno nel segno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fermatevi un attimo a riflettere sulla strada ed il percorso che avete compiuto fino a questo momento, solo così potrete ricaricarvi per bene e dare forma a nuove, preziose idee.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio amico vi regalerà delle preziose opportunità lavorative e i giovani potranno mettersi alla prova e dimostrare il loro valore. Non dovrete aver paura del cambiamento ma seguire la cresta delle novità.

Cancro



Cari Cancro, le nuove idee sono decisamente favorite, non abbiate paura di proporvi o di dire la vostra. Una bella forza unita ad un’altrettanto invidiabile grinta è pronta a fare capolino nella vostra vita aprendovi interessanti porte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 marzo 2023), in questa primavera/estate sarete pronti a dare il meglio di voi stessi ma nel frattempo siete diventati maggiormente realisti e concreti. Se vi interessa una persona oppure di recente una conoscenza ha mostrato il suo lato più affettuoso puntate sulla dolcezza e non ve ne pentirete.

Vergine

Cari Vergine, questo è un momento interessanti per il lavoro, nuovi progetti potrebbero presto prendere forma regalandovi delle belle soddisfazioni. Emotivamente parlando, non tenetevi tutto dentro ma comunicate quello che sentite alle persona a cui volete veramente bene.

Bilancia

Cari Bilancia, queste giornate sono foriere di piccole agitazioni, attenzione ai rapporti interpersonali. Prima di esporvi, fareste bene a contare fino a dieci, cercate di restare lontani dalle polemiche anche per quel che riguarda il lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo è un periodo di interessanti novità, i cambiamenti sono all’ordine del giorno e voi sarete pronti ad accoglierli. In amore lasciatevi andare alle emozioni, feeling speciale con il segno dell’Ariete.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo fortunato per gli affari, se avete avanzato una richiesta nel giro di poco potrebbe essere esaudita e non è esclusa anche la possibilità di un miglioramento economico.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, quelle che state vivendo saranno giornate un po’ agitate. Fate solo le cose estremamente indispensabili e non esitate a chiedere aiuto qualora vi rendiate conto di non riuscire a stare dietro a tutto. Attenzione alla salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 marzo 2023), in questo fine settimana l’amore varcherà dei nuovi, preziosi ed importanti orizzonti. Chi ha la persona giusta al proprio fianco potrebbe anche decidere di fare un passo importante.

Pesci

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore la Luna sarà nel segno regalandovi emozioni davvero speciali! Le conoscenze nate da poco con il tempo riveleranno tutto il loro potenziale, ora non resta che godersi il momento lasciandosi andare alle emozioni.