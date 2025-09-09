Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 9 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, quello di oggi, 9 settembre, sarà un giorno propizio per chi desidera prendere l’iniziativa in ambito amoroso o per chi deve affrontare questioni lavorative.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata nella quale la pazienza sarà cruciale. Potrebbero esserci dei ritardi. Cercate di essere più disponibili al dialogo.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra intelligenza sarà brillante e reattiva. Potreste ricevere nuove offerte o inviti interessanti. Utilizzate la vostra curiosità per esplorare…

Cancro

Cari Cancro, la giornata di oggi, 9 settembre 2025, vi porta verso una maggiore introspezione. Potreste avvertire la necessità di staccarvi dalla routine e prendere del tempo per voi stessi.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 settembre 2025), un martedì pieno di opportunità, ma sarà essenziale mantenere la concentrazione. Nel rapporto di coppia, evitate la gelosia e alimentate la fiducia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, quella di oggi sarà una giornata di controllo e revisione. Sarà il momento di rifinire i dettagli e risolvere questioni pratiche.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà un giorno ideale per risolvere fraintendimenti. L’energia positiva della Luna vi supporterà nel comunicare chiaramenti i vostri sentimenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarete particolarmente motivati e pronti a difendere le vostre opinioni.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata vivace e molto stimolante. Potreste avere voglia di apportare cambiamenti alla vostra routine o iniziare nuovi percorsi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà un martedì di grande praticità. Le stelle vi sostengono nel perseguire i vostri obiettivi, ma vi invitano al contempo a non trascurare i sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 settembre 2025), potreste sentirvi più tesi, ma questo vi motiverà a cercare soluzioni originali.

Pesci

Cari Pesci, questa sarà una giornata di grande sensibilità. Il vostro intuito sarà particolarmente affilato e vi guiderà nella presa di decisioni importanti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’8 al 14 settembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 8 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 8 settembre 2025
Ricerca