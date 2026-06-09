Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a sostenere il vostro spirito combattivo, ma oggi il cielo vi invita a non affrontare ogni situazione come una sfida. Nel lavoro potreste ottenere risultati migliori usando diplomazia e strategia piuttosto che forza e determinazione. In amore sentite il bisogno di essere capiti, ma dovete anche fare uno sforzo per comprendere chi vi sta accanto. Una conversazione importante potrebbe portare maggiore serenità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e vi aiuta a vivere questa giornata con una maggiore tranquillità interiore. Nel lavoro emergono conferme che rafforzano la fiducia nelle vostre capacità. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere segnali incoraggianti. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile e sincero. Le relazioni autentiche saranno una fonte preziosa di energia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e particolarmente comunicativi. Oggi saprete trovare le parole giuste al momento giusto. Nel lavoro una trattativa, una riunione o una semplice conversazione potrebbe rivelarsi più importante del previsto. In amore il cielo favorisce chiarimenti e nuovi incontri. Evitate però di cambiare idea troppo spesso: qualcuno potrebbe avere bisogno di maggiore certezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Oggi riuscirete a comprendere molto bene gli stati d’animo delle persone che vi circondano. Nel lavoro questa qualità vi permetterà di gestire situazioni delicate con grande intelligenza. In amore è una giornata che favorisce tenerezza e vicinanza emotiva. Le coppie possono ritrovare armonia, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 giugno 2026), il Sole vi dona forza e presenza scenica, ma oggi la vera qualità sarà la capacità di ascoltare. Nel lavoro potreste ricevere un riconoscimento o una conferma che rafforza la vostra posizione. In amore il cielo vi invita a essere meno orgogliosi e più disponibili al dialogo. Un piccolo gesto sincero potrebbe avere un grande effetto.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce concentrazione e concretezza. È una giornata ideale per sistemare questioni pratiche e affrontare problemi che richiedono precisione. Nel lavoro riuscite a vedere dettagli che altri continuano a ignorare. In amore, invece, dovreste concedervi un po’ più di leggerezza. Non tutto deve essere perfetto per funzionare bene.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di armonia, ma anche la necessità di affrontare alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a una scelta importante. In amore il dialogo sarà fondamentale. Le stelle favoriscono i chiarimenti e aiutano a recuperare serenità nei rapporti più importanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito e la vostra capacità di osservazione. Oggi capirete molto prima degli altri come stanno realmente le cose. Nel lavoro questo vi consentirà di prendere decisioni vantaggiose. In amore desiderate profondità e sincerità. Le relazioni superficiali non riescono più a interessarvi.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove porta entusiasmo e voglia di guardare lontano. Nel lavoro potreste iniziare a immaginare nuovi progetti o valutare possibilità che fino a poco tempo fa sembravano irrealistiche. In amore avete bisogno di libertà ma anche di stabilità emotiva. Cercate di trovare un equilibrio tra queste due esigenze.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri obiettivi. Nel lavoro state raccogliendo piccoli risultati che confermano la validità delle vostre scelte. In amore il cielo vi invita a essere meno riservati. Chi vi vuole bene desidera vedere anche il lato più tenero e spontaneo della vostra personalità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 giugno 2026), Urano stimola creatività e innovazione. Oggi una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto utile per risolvere una situazione che sembrava bloccata. Nel lavoro avete bisogno di spazio per esprimere le vostre idee. In amore cercate autenticità e libertà, ma senza allontanare chi prova a costruire qualcosa di importante con voi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata particolarmente intensa dal punto di vista emotivo. Nel lavoro seguite l’istinto, ma mantenete sempre un contatto con la realtà concreta. In amore siete tra i segni più favoriti del cielo. Una parola, uno sguardo o un gesto potrebbero avere un significato molto più profondo del previsto.