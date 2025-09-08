Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:03
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, ci sono tanti alti e bassi in vista. Potreste trovare l’amore complicato ma intrigante, mentre il lavoro sembra essere una montagna russa di emozioni.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tenetevi forte: la vostra carriera potrebbe vedere qualche ostacolo, ma non lasciatevi abbattere. In amore le cose sono in salita.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi riservano un mix di alti e bassi. Il vostro lato creativo brillerà come non mai, ma la fortuna sembra essere in sciopero in questo momento…

Cancro

Cari Cancro, sembra che le stelle abbiano preparato un mix di situazioni per voi. Alcune aree sono super promettenti, mentre altre potrebbero richiedere un po’ più d’impegno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 settembre 2025), ci sono alti e bassi in arrivo. La vostra energia è alle stelle ma prestate grande attenzione alla salute che potrebbe darvi qualche grattacapo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la vostra compatibilità è alle stelle, ma tenete gli occhi ben aperti: la fortuna non è esattamente dalla vostra parte.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono delle alti e bassi in arrivo. In amore potreste avere qualche difficoltà a trovare l’equilibrio giusto, mentre sul lavoro è il momento di rimboccarsi le maniche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo periodo porta con sé un mix di alti e bassi. Mentre alcune aree della vostra vita sembrano brillare, altre potrebbero richiedere più attenzione e pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, preparatevi per un periodo variabile. La vostra fortuna è in una fase altalenante e la carriera potrebbe avere qualche ostacolo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci sono alti e bassi che vi aspettano. La vostra carriera sembra promettente, ma occhio alle finanze: potrebbero esserci spese inaspettate all’orizzonte.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 settembre 2025), la vostra fortuna è un po’ altalenante, quindi non aspettatevi grandi colpi di scena. L’amore potrebbe riservarvi qualche sorpresa piacevole.

Pesci

Cari Pesci, la vostra intuizione è al top e questo vi porterà a vedere cose che altri forse non notano. Tuttavia, potreste sentirvi un po’ sottotono sul fronte delle finanze.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
