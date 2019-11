Oroscopo Branko oggi 8 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 8 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la settimana si chiude in bellezza per voi. Siete particolarmente ispirati, a tutto guadagno dei vostri nuovi progetti. Non tarderanno ad arrivare infatti gratificazioni sul lavoro, come anche per chi studia. Mercurio e Sole in Scorpione vi rendono più “self-confident” e competitivi. In amore siete pronti per le novità, per nuovi innamoramenti: quello che non ha funzionato finora non potrà funzionare in futuro, quindi tanto vale voltare pagina e respirare aria nuova.

Toro

Cari Toro, vi aspetta un venerdì in cui dare tanto a livello pratico, in cui mostrare nuovamente a voi stessi quando siete bravi quando vi mettete in testa di portare a termine determinati compiti. In effetti avete bisogno di sentirvi apprezzati e gratificati, dato che l’amore ultimamente non lo sta facendo molto, anzi. In quest’ultimo campo continuano a esserci contrasti e incomprensioni, ma state arrivando alla rottura finale: poi risorgerete, come l’Araba Fenice.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede raggiungere buoni risultati a livello pratico, anche se non mancheranno dei momenti di tensione con chi, come soci e colleghi, si troverà in disaccordo con alcune vostre scelte. La Luna che torna presto in Ariete, però, migliora la situazione e non vi farà fare incontri interessanti a livello professionale con qualcuno che riuscirà a vedere in voi un certo potenziale. Nuove opportunità?

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko vi mette in guardia nel prestare attenzione alla vostra salute. Questo autunno vi ha già debilitato e lo stress, misto all’arrivo del freddo, vi porterà a passare qualche pomeriggio sotto le coperte. Cogliendo il lato positivo, potete pensare che sia l’occasione giusta per riposarvi e non pensare a niente. Da lunedì avrete un bel po’ di cose da sbrigare, ma farete anche interessanti incontri.

Leone

Cari amici del Leone, fate attenzione alle spese, perché questo fine settimana vi porterà a tirare fuori diverso contante dal portafogli. La vostra situazione economica, tuttavia, ha visto momenti peggiori, quindi non c’è niente di cui preoccuparsi troppo. Anche perché siete felicemente innamorati e vivrete sabato e domenica sotto un cielo sentimentale particolarmente luminoso. Pianificare un viaggio o una gita? Sì, ottima idea.

Vergine

Cari Vergine, avete passato un paio di giorni a vivere fastidiosi mal di stomaco, dovuti sia al nervosismo che allo stress. Anche questa è stata una settimana densa di impegni, ma state pian piano ritrovando la passione per le vostre attività lavorative. Siete stimolati mentalmente, fantasiosi, quasi geniali. Urano in Toro stimola le nuove ricerche.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte nel vostro segno va a formare due aspetti felici con Giove e Venere, i quali rendono bellissimo soprattutto l’amore. Siete ottimisti, d’altronde, di buonumore, quindi piacenti, erotici e seduttivi. Attenzione però a non esserlo troppo, soprattutto se avete un partner geloso, perché potrebbe pensare male e fraintendere qualche vostro atteggiamento.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, il successo è la parola del mese, il vostro mese, peraltro. Se siete dei professionisti in carriera avrete delle giornate particolarmente felici e soddisfacenti, mentre chi lavora in team metterà in cantiere una serie di progetti ma dovrà attendere per vedere risultati positivi del proprio impegno. È importante che siate ambiziosi e che maturiate la consapevolezza che accontentarvi vi fa stare male.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di Branko prevede un fine settimana in cui sarà l’amore a fare da protagonista. La Luna in Ariete, infatti, vi renderà fortunati, e non solo per le questioni amorose. Avete smania di conquista e, in effetti, farete qualche incontro che vi cambierà la vita (o vi farà passare notti infuocate). Non perdete occasioni, non si ripresenteranno così presto!

Capricorno

Capricorno, se vi rendete conto di avere un’agenda piena in questo venerdì e di non riuscire a ad arrivare dappertutto forse dovreste considerare la possibilità di rimandare qualche appuntamento. Siete un po’ debilitati e, non avendo le necessarie energie, meglio evitare di “giocarsi male” alcune opportunità in termini di affari. Meglio dedicarvi al partner, del quale scoprirete anche un lato che non conoscevate.

Acquario

Cari Acquario, benissimo l’amore in questo venerdì sera e per tutto il fine settimana. La passione si è risvegliata e non vedete l’ora di stare un po’ sotto le coperte con la vostra dolce metà. Se non ne avete una non potrete comunque lamentarvi, poiché nel week end qualcuno si avvicinerà a voi come non vi capitava da tempo: sarà la volta buona, finalmente?

Pesci

Cari amici dei Pesci, Branko oggi prevede che la vostra posizione economica e lavorative, in generale, subirà delle trasformazioni. Positive, negative, lo stabilirà il modo in cui riuscirete a gestire le problematiche vi si porranno davanti. In effetti, in questo senso si tratta di una sorta di test. Non c’è voto, anche se in tanti vi scrutano e vi valutano. Cercate di non sentirvi sotto pressione, anche se difficile.

