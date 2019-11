Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox arriva un weekend positivo per voi, anche grazie all’influenza della Luna che passa nel vostro segno e vi regala qualche emozione forte. Negli ultimi tempi la sua presenza opposta vi ha creato non pochi problemi, ma non vi preoccupate, il peggio è passato. Venere vi accompagna sulla strada dei sentimenti, se avete intenzione di conquistare la persona di vostro interesse lanciatevi senza paracadute, non dovreste farvi poi tanto male.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi prevede la quiete dopo la tempesta. Avete affrontato qualche turbolenza nell’ultimo periodo, la vita di coppia non è mai stata così difficile, per fortuna potete dimenticare l’astio e le discussioni, basta incomprensioni, il vostro rapporto deve ricucirsi e ha bisogno di tranquillità per rimettersi in sesto. Occhio agli sforzi fisici, soprattutto nel weekend.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, avete vissuto delle giornate intense e il nervosismo è stato vostro compagno di viaggio, la Luna fa capricci in questo periodo e non vi dà modo di rimettervi in sesto. Approfittate del weekend per essere più altruisti, date una mano a chi ne ha bisogno, a partire dalla vostra famiglia che ha imparato a non chiedervi niente sapendo di aumentare il vostro nervosismo. Dimostrate di essere più magnanimi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox nell’oroscopo di oggi si percepisce qualche turbolenza, causata dalla Luna leggermente opposta che continua a fare i capricci. La sfera sentimentale non se la passa granché bene, siate prudenti e non sbilanciatevi troppo.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di oggi venerdì 8 novembre 2019 secondo Paolo Fox vede Giove e Venere favorevoli, alcuni di voi potranno avvertire una forte scarica passionale che vi permetterà di raggiungere gli obiettivi sentimentali. Sfruttate il fine settimana per viziare il partner, avete molta energia dalla vostra parte rispetto a lunedì, incanalatela al meglio.

VERGINE

Cari Vergine, questo non è il mese dell’amore per voi, anzi, ci sono alcuni problemi da risolvere. Rimboccatevi le maniche e iniziate a lavorare su quello che non funziona, qualche miglioramento arriverà soltanto il prossimo anno, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista personale. La luna dissonante avrà un forte impatto negativo su alcune scelte finanziarie. In amore non fate il passo più lungo della gamba.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete. Il vostro sarà un importante fine settimana per rimettere ordine nella vostra vita personale, la Luna finalmente passerà nel vostro segno e vi aiuterà con le questioni irrisolte.

