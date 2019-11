Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, la Luna in opposizione vi darà qualche altro grattacapo. Il weekend secondo Paolo Fox porta qualche complicazione, potreste dover affrontare situazioni spinose, in famiglia c’è qualcosa che non va, avete lasciato in sospeso qualche discussione che ancora vi tormenta? Non affrettatevi con i giudizi, anzi, imparate a farne a meno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox questo sarà un fine settimana di forza per quelli nati sotto il vostro segno. Il lavoro è stato pesante e durante la settimana ne avete avuti di problemi, per fortuna adesso entrate in una fase di recupero e anche l’amore si fa sempre più soddisfacente e intrigante. Le crisi sono ormai acqua passata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox la vostra situazione sentimentale è in netto miglioramento, questo mese vi porterà ad aprirvi maggiormente con gli altri a partire da questo weekend. Giornate favorevoli in arrivo per voi, sfruttate al meglio il senso d’intraprendenza del weekend per cimentarvi in nuove imprese. Favoriti anche i nuovi rapporti.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, in genere siete delle persone forti, niente può scalfire la vostra corazza d’acciaio, eppure durante il weekend accuserete un po’ di stanchezza, l’energia a disposizione calerà drasticamente, forse a causa di questa settimana lavorativa intensa. Anche l’amore non vi regala spensieratezza, anzi, qualche rapporto arrugginito diventerà il vostro tormento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questo weekend sarà molto importante per i single a caccia d’emozioni forti. Chi sta cercando l’amore potrà trovarlo, sono previste emozioni forti da ogni dove, tra venerdì e domenica tutto vi sembrerà più facile e non avrete paura di mettervi in gioco. Venere e Marte sono dalla vostra parte e vi accompagnano in questa fase di recupero.

PESCI

Cari amici dei Pesci, questo sarà un weekend discreto per voi secondo Paolo Fox, forse un po’ costoso per chi ha già progettato un viaggio. Evitate di sperperare il vostro denaro, altrimenti arriveranno tempi cupi. In amore avvertite la mancanza di una figura importante, chi vive una relazione clandestina avrà molte difficoltà in questo periodo ad accettare il ruolo di margine.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello del Sagittario. L’amore torna a sorridervi e sceglie proprio questo weekend per prendere forma. Saranno tre giornate importanti, dove imparerete a dare il giusto valore ai sentimenti.

