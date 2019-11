Oroscopo oggi: venerdì 8 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 8 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 8 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, sarà una giornata impegnativa per quelli che vorranno cimentarsi in una nuova avventura. Non scoraggiatevi davanti alle prime avversità, rimboccatevi le maniche e celate bene il vostro punto debole ai nemici. Non è tempo per l’amore, concentrate le vostre energie su obiettivi più realistici.

Toro

Amici del Toro, l’oroscopo di oggi vi metterà davanti a una scelta. Avete temporeggiato a lungo, ma ogni nodo viene al pettine e non potete più ignorarlo. La famiglia richiede il vostro intervento, il partner pretende maggiore affidabilità da parte vostra e gli amici lamentano la vostra latitanza. Cosa vi sta succedendo? Dovete prendere una posizione.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi venerdì 8 novembre 2019 sarà positivo per quelli nati sotto il vostro segno, complice anche una Luna che vi strizza l’occhio e vi accompagna bonariamente verso nuovi orizzonti. Dimenticate il malessere dell’ultimo periodo, avete sofferto per amore ma state guarendo e non dovete più crogiolarvi nella sofferenza. Mento in su, affrontate appieno la vita e vedrete che presto arriveranno sorprese.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi sarà magnanimo con quelli tra voi che hanno scelto una strada nuova, che sia lavorativa o sentimentale la differenza non è tanta finché vi rende felici. Siete stanchi di soffrire, volete cambiare la vostra vita e avete deciso di partire da dove fa più male. Non tirate troppo la corda se la vedete allentata, procedete a piccoli passi, l’importante è iniziare.

Leone

Amici del Leone, siete troppo aggressivi in questo periodo, rallentate la corsa o finirete per schiantarvi. Il lavoro è il vostro peggiore incubo, l’invidia dei colleghi inizia a farsi sentire così come le pretese del vostro superiore. Non lasciatevi scoraggiare da chi vuole vedervi a terra. Trovate conforto nell’amore, l’unica luce in fondo al tunnel.

Vergine

Cari Vergine, giornata movimentata quella di oggi per quelli nati sotto questo segno, anche a causa della Luna opposta che crea qualche disagio in amore. La vita di coppia è sempre più complicata a causa di continui malintesi che vi hanno messo sul campo di battaglia. Non dovreste girare sempre con l’elmetto ben piazzato in testa, talvolta la resa è la più grande vittoria.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, non avranno di che lamentarsi questo venerdì. La settimana giunge al termine insieme alle vostre preoccupazioni, avete bisogno di cambiare aria, partire per un breve viaggio, magari una gita fuori porta che vi ripristini la mente e vi tenga lontani dal malessere. La famiglia ha preso le distanze, se vi manca allora fate il primo passo.

Scorpione

Amici dello Scorpione, giornata interessante per quelli tra voi che hanno deciso di mettersi alla prova con una nuova avventura. Siete delle persone dinamiche, amate il cambiamento e non potete rimanere fermi nello stesso posto per troppo tempo. Il vostro partner potrebbe soffrire di questo continuo cambio di bandiera, cercate di spiegare bene le vostre motivazioni ma soprattutto di comprendere affondo quelle degli altri.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario dovranno fare un passo indietro. L’oroscopo di oggi vi vede troppo su di giri, l’adrenalina che circola in corpo non è facile da gestire, dovreste rallentare e cercare di capire dove volete arrivare con il vostro atteggiamento. L’amore vi ha rifilato un due di picche, ma avete deciso di berci su.

Capricorno

Amici del Capricorno, questo venerdì 8 novembre sarà interessante per mettere in pratica alcuni consigli dei vostri cari. Ultimamente siete sofferenti all’idea di un cambiamento, non vi piace la situazione che state vivendo ma non riuscite neppure a pensare di cambiare. Capite il problema alla radice.

Acquario

Amici dell’Acquario, non è tempo di cambiamenti. Novembre porta una ricca dose di tristezza, dovete affrontarla con il supporto dei vostri cari e distrarvi con nuovi progetti. Il lavoro non v’ispira più come una volta, forse è il caso di cambiare?

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di ottimizzare il fine settimana con delle nuove proposte. Siete traboccanti d’energia, investitela al meglio in nuovi progetti, coltivate di più i vostri hobby, avete bisogno di riscoprire le vostre passioni.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

