Oroscopo Paolo Fox novembre 2019: le previsioni del mese segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX NOVEMBRE 2019 – Inizia un nuovo mese e come sempre non possiamo non dare un’occhiata alle stelle. Cosa prevedono le stelle per il mese di novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi ha come ogni mese consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati e seguiti dagli italiani. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di novembre 2019? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, nel mese di novembre dovrete dare l’accelerata decisiva ai vostri progetti. A ottobre è andato tutto benino, ma voi aspirate al meglio e sarà in questo nuovo mese che le motivazioni saranno alle stelle. Dunque, impegnatevi a dare il massimo sul lavoro e in alcuni rapporti personali per cui vale la pena spendere energie. Non ve ne pentirete.

Toro

Questo novembre 2019, cari Toro, sentirete il bisogno di maggiore libertà. Nelle relazioni, sì, ma anche sul lavoro. Siete stufi di essere comandati a bacchetta per fare qualcosa che non vi soddisfa appieno e siete anche pronti a mettere tutto in discussione per cercare un po’ di felicità. Le stelle vi consigliano di ponderare bene le vostre scelte, magari chiedendo consiglio a chi vi vuol bene.

Gemelli

Cari Gemelli, nel mese di novembre l’oroscopo di Paolo Fox vi invita a impegnarvi maggiormente nella vostra relazione amorosa. Ultimamente siete stati troppo pigri e l’intesa con il partner ne ha risentito parecchio. Forse è arrivato il momento di riprendere in mano la situazione. Siate positivi e vogliosi di condividere tante esperienze con amici e familiari.

Cancro

Amici del Cancro, vivrete un mese di novembre dai due volti. Impegnativo all’inizio, in grande spolvero nella seconda parte. Avrete così modo di migliorare molte cose nella vostra vita: l’impegno, però, dovrà essere massimo. Sia sul lavoro, dove avete un po’ di terreno da recuperare rispetto ad altri colleghi più esperti e soprattutto furbi, sia in amore. Se siete single, occhio a qualche incontro che potrebbe rivelarsi importante.

Leone

Amici del Leone, questo novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà importante per testare fino a dove la vostra resistenza potrà arrivare. Sarete chiamati così a dimostrare a tutti di che pasta siete fatti, con impegno e dedizione, fino a raggiungere un obiettivo che inseguite da tanto. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di trovare anche il modo di dedicarvi a hobby e divertimento.

Vergine

Cari Vergine, le possibilità di successo sul lavoro, a novembre, aumenteranno a dismisura. State acquisendo la maturità professionale necessaria a capire i momenti e comportarvi di conseguenza. Anche ai piani alti si stanno accorgendo di voi e da adesso il vostro sentiero sarà in discesa. Occhio, però, a non abbassare la guardia. E a non trascurare famiglia e amici.

Bilancia

Amici della Bilancia, l’oroscopo di novembre di Paolo Fox vi vede particolarmente ispirati per quello che riguarda l’amore. Alcuni di voi, che stanno vivendo una storia d’amore molto importante, decideranno che è giunto il momento di fare il grande passo. Altri, invece, troveranno il modo di aumentare l’intesa con il partner. Buone notizie anche per i single: sarete favoriti negli incontri, ma non è detto che troviate la persona adatta a voi.

Scorpione

Cari nati dello Scorpione, secondo Fox sarete favoriti in amore grazie ad alcune stelle particolarmente benevole. Dovete trovare il modo di rimettervi in forma a livello fisico: ne sentite il bisogno, anche se rinunciare ai piaceri del palato non è per niente facile. Provate a impegnarvi e fissate un obiettivo raggiungibile: dopo aver fatto il primo passo, comincerete a correre con maggiore fiducia.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox questo mese di novembre vi vede molto attratti da un’altra persona. Siete indecisi se rivelare o meno i vostri sentimenti, ma sarebbe davvero uno spreco non approfittare di questa bella Venere in transito nel vostro segno. Approfittate dunque del momento positivo per aprire il vostro cuore: male che vada, non avrete rimpianti in futuro.

Capricorno

Cari Capricorno, per il vostro segno è in arrivo un mese di grandi riflessioni. Finora avete corso tantissimo, quasi sempre da soli, inseguendo i vostri grandi obiettivi di lavoro. Ma adesso che siete ormai vicini a realizzare ogni vostro sogno, vi rendete conto che le mancanze della vostra vita sono da un’altra parte: famiglia, affetti, amore. Utilizzate questo novembre per aggiustare un po’ il tiro.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo mese di novembre non sarà proprio indimenticabile. Sul lavoro, infatti, sorgeranno dei problemi che dovrete essere abili a superare. Ma la dose di stress sarà importante e duratura. Per fortuna ci pensa il partner a tirarvi su di morale: non siate i soliti noiosi, cercate di divertirvi e di approfittare di ogni minuto insieme.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di novembre vede il vostro segno in una buona posizione, soprattutto per quel che riguarda i rapporti personali. Mostratevi comprensivi e aperti nei confronti degli altri: è una fase in cui avete molto bisogno di appoggio e amicizia. Urano, in transito nel vostro segno, vi garantisce buone energie per cambiare ciò che non vi soddisfa. Anche sul lavoro.

