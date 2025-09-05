Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 5 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, settembre continua a pungolarti: Marte accende la tua energia ma anche il nervosismo. Sul lavoro c’è fermento, progetti che ripartono e impegni che si moltiplicano. Non strafare: meglio concentrare le forze su ciò che conta davvero. In amore, la passione si riaccende e non mancano occasioni di incontro per i single.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il tuo segno e ti dona fascino speciale. L’amore torna centrale: le coppie possono chiarire vecchi malintesi, i single devono lasciarsi sorprendere da nuove conoscenze. Sul lavoro, Urano porta qualche imprevisto: piccoli aggiustamenti saranno necessari, ma serviranno a costruire basi più solide.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende brillante e veloce: le idee corrono e anche gli affari ne beneficiano. Ottimo momento per trattative, accordi, spostamenti. La vita sociale è vivace: incontri stimolanti possono aprire nuove porte. In amore però serve maggiore sincerità: non tutti apprezzano i tuoi giochi di parole.

Cancro

Cari Cancro, il Sole in posizione delicata porta un po’ di stanchezza. Meglio non pretendere troppo da te stesso: concediti pause e momenti di relax. Sul lavoro, qualche ritardo non deve scoraggiarti, perché la seconda parte del mese è in netto recupero. Venere regala emozioni dolci: chi è in coppia ritrova intesa, i single vivono flirt teneri ma promettenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 settembre 2025), Giove favorevole porta riconoscimenti e nuove opportunità. Il lavoro è in movimento, e non mancano apprezzamenti da parte di superiori o collaboratori. Attenzione solo alla fretta: Marte può renderti troppo impulsivo. In amore ci sono emozioni forti, ma anche discussioni accese: meglio puntare sul dialogo che sull’orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, il Sole e Mercurio nel segno ti regalano lucidità e concretezza. È il momento di avanzare richieste, presentare progetti e chiudere trattative. Sul lavoro puoi ottenere molto di più di quanto immagini. In amore, Venere è complice: fascino in aumento e desiderio di stabilità. Le coppie pensano a passi importanti, i single devono solo dire “sì”.

Bilancia

Cari Bilancia, Saturno ti mette alla prova, ma tu sei pronto a ritrovare equilibrio. Sul lavoro possono esserci rallentamenti, ma anche nuove alleanze che aprono prospettive interessanti. In amore, Venere regala un po’ di serenità: chi ha avuto tensioni può recuperare, chi è solo deve smettere di guardare indietro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone ti spinge a rinnovarti. Settembre è un mese di svolte: qualche porta si chiude, ma se ne apre un’altra subito dopo. Sul lavoro serve coraggio per cambiare, ma la direzione è giusta. In amore torna la passione: incontri intensi per i single, complicità ritrovata per le coppie.

Sagittario 

Cari Sagittario, Marte nel segno ti dona vitalità e spirito d’iniziativa. È il momento di rilanciare: progetti nuovi, viaggi, occasioni da cogliere. Sul lavoro puoi ottenere risposte positive. In amore c’è entusiasmo e voglia di vivere emozioni senza freni: i single avranno incontri coinvolgenti, le coppie possono pensare a nuove avventure da condividere.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti rende severo con te stesso, ma i risultati cominciano a farsi vedere. Sul lavoro arrivano conferme, anche se richiedono pazienza e sacrificio. In amore, Venere porta stabilità: non ci sono fuochi d’artificio, ma momenti sereni e solidi. È un periodo per costruire più che per sognare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 settembre 2025), Urano porta novità inattese, a volte destabilizzanti ma stimolanti. Sul lavoro possono arrivare proposte fuori dall’ordinario: valuta con apertura ma senza impulsività. In amore cresce il desiderio di libertà: i single si lanceranno in storie insolite, le coppie devono trovare un nuovo equilibrio.

Pesci

Cari Pesci, Saturno nel segno ti rende più responsabile e maturo: non hai paura delle sfide. Sul lavoro il cammino è lento ma sicuro. Qualche fatica fisica nella prima parte del mese, poi recuperi energie. In amore, Venere regala dolcezza: chi è in coppia ritrova complicità, chi è solo può vivere emozioni romantiche e sincere.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca