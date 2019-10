Oroscopo Branko oggi 5 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, a volte le stelle possono indicare, con la loro luce, una strada poco battuta e che non avevate considerato. Una strada che, se intrapresa, potrebbe portarvi proprio lì dove cercavate di andare da tempo. E questo vale sia per il Lavoro che per l’Amore; in quest’ultimo campo, in particolare, vi sentite poco soddisfatti e pieni, avete la sensazione che vi manchi qualcosa.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko questa giornata sarà particolarmente movimentata. Ma non dagli impegni, bensì da una grande creatività che vi dona una splendida Luna. Anche se avete lavorato tutta la settimana avrete iniziative che non vi faranno affaticare, ma brillare gli occhi e tornare a immaginare qualcosa di migliore per voi stessi. Come ad esempio un nuovo rapporto amoroso, che vi faccia ricredere nei sentimenti.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko in questo sabato 5 ottobre sarete particolarmente romantici e sognatori. Il partner, o qualche amico, vi troveranno a guardare fuori da una finestra o a dipingere, leggere, ascoltare musica. Insomma, siete un po’ artisti oggi grazie a Venere, che vi sta riempiendo di soddisfazioni come non faceva da tempo, che torna a farvi battere il cuore.

Cancro

Cari Cancro, Branko vi informa che non state per vivere il miglior sabato della vostra vita. Siete distratti, irritati, non avete voglia di ascoltare nessuno. Qualsiasi parola o tono vocale vi risulta come disturbante, troppo semplice, superficiale o persino scorretto. Come mai questo cattivo umore? È la Luna che nasce in Capricorno, segno opposto al vostro. Evitate di stare in mezzo a tante persone o di prendere accordi o impegni. Rimandate tutto a lunedì.

Leone

Cari amici del Leone, oggi Giove e Saturno, i pianeti del successo, sono nella posizione giusta nei confronti del vostro segno. Avete ricche opportunità, favorite anche dalla Luna primo quarto in Capricorno. Se avete intenzione di stringere affari, accordi commerciali o benedire un’acquisizione, non pensateci troppo a lungo. Bene anche l’Amore: un rapporto appena cominciato potrà già mettere la quarta e quinta marcia.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko oggi non sbaglierete un colpo. Questo sabato, pieno di fortuna e sani sentimenti, lo ricorderete per tutto il mese di ottobre. Soprattutto se, sfruttando le ottime congiunzioni astrali, saprete fare più di un goal calciando forte nella rete della vostra vita. Non lesinate tentativi in Amore, ma inondate del vostro fascino il partner o la persona che, ultimamente, vi fa battere il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, siete nervosi e non vi sentite nemmeno molto in forma fisicamente. Qualche acciacco, infatti, si aggiunge a un umore che risente dello scontro tra Marte e Luna, che fa scoppiare una guerra dentro di voi. Non riuscirete a sopportare i collaboratori, qualsiasi cosa vi farà infuriare, anche la più piccola. È una vera e propria tempesta questa, ma non durerà molto. A far tornare il sereno ci penseranno la famiglia e gli amici.

Scorpione

Cari Scorpione, siete un po’ disillusi a livello sentimentale. Proprio voi, che vivete di forti e incontrollabili passioni, avete avuto dei mesi spenti, in cui nessuno è riuscito a ravvivare la fiamma che arde al vostro interno. Questo sabato, però, potrebbe portare a un incontro eccitante, al limite del proibito: proprio come piace a voi. Mercurio, invece, penserà a proteggere i vostri affari, o a farvene concludere di nuovi. Tenete a bada gli stimoli di Plutone e Nettuno.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko in questa giornata vi troverete a discutere con chi vuole imporvi delle decisioni che proprio non condividete. A volte, però, è necessario ingoiare qualche boccone amaro per non far scoppiare guerre che avrebbero solo il senso di destabilizzare la vostra calma. La Luna in Capricorno, nel frattempo, stimola il vostro romanticismo e rema in direzione opposta al nervosismo.

Capricorno

Cari Capricorno, questo sabato lo dedicherete in tutto e per tutto all’amore. Non avete bisogno di altro al termine di una settimana faticosa, ma anche ricca di successi. Chi è in coppia ritroverà la passione, mentre chi si appresta a diventarlo troverà nuovi stimoli da un rapporto che sembrava non voler decollare. La Luna nel vostro segno, d’altronde, è potente e affidabile e vi fa sentire capaci di arrivare anche in cima alla vetta più alta.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, Giove è il pianeta che, più di tutti, vi proteggerà e benedirà ogni vostra iniziativa. Che sia amorosa o lavorativa, non importa: lui saprà consigliarvi al meglio, approverà le vostre scelte e vi garantirà una felicità piena. Se siete single, attenzione agli incontri di oggi. Se siete in coppia, invece, vedrete risolversi da sola una crisi. Non vi ricorderete nemmeno più come era scoppiata.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko del 5 ottobre, questa Luna in Capricorno è estremamente positiva per voi, cari nati sotto il segno dei Pesci. Nettuno, Urano e Mercurio sono i tre pianeti in aspetto eccezionale: le stelle non potevano augurarvi congiunzioni migliori di queste. Approfittatene per parlare d’amore, per farlo, per rendergli onore.

