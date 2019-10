Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI 5 OTTOBRE 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia: sono tantissimi gli italiani che cercano le ultime previsioni sul web. Spesso Fox è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una crisi per quanto riguarda il vostro rapporto di coppia. Non siete più convinti della persona che avete accanto per alcuni motivi, soprattutto a seguito di un periodo in cui avete potuto contare le delusioni sulle dita di tutte e due le mani. Ma siete sicuri di vedere tutto lucidamente? Non sarà lo stress ad alimentare determinati sentimenti negativi? Attenzione perché quando si pronunciano certe parole poi non è possibile più tornare indietro.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, non è la vostra miglior giornata ma nemmeno la peggiore di questa settimana, che è stata lunga e difficile. Sul lavoro state ponendo le basi per un futuro successo, quindi è il momento di concentrarsi anche su altro. Ad esempio, la vostra forma fisica, che per varie ragioni avete ultimamente un po’ trascurato. Tornate a prendervi cura di voi stessi, ne beneficerà l’umore, non solo il vostro, ma anche di chi vi sta intorno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete dedicarvi anima e corpo a voi stessi in questo fine settimana. Non è giusto pensare sempre al benessere altrui, ogni tanto qualche coccola dovete farvela anche voi, o farvela fare. Prenotate un massaggio, una giornata ristorante o firmate un abbonamento annuale in palestra. Sarà la ricetta giusta per affrontare un anno in cui non vi mancheranno successi e soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo sabato potrebbe essere lastricato di problemi, oppure potrebbe essere il giorno il cui voi e il partner ritroverete la vostra complicità. Tutto dipenderà da come deciderete di affrontare alcuni scontri e discussioni che le stelle prevedono iniziare fin dal primo mattino, giusto per far partire la giornata con la giusta carica esplosiva. Disinnescherete la bomba o la lascerete esplodere?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi siete meritati una bella giornata di riposo e relax. Un libro, un bel film, una tazza di tè fumante e una coperta calda: saranno questi i protagonisti del vostro sabato pomeriggio, e che nessuno osi a tacciarvi di pigrizia. Non avete bisogno di uscire, per una volta avete bisogno di restare proprio dove siete e recuperare energie. In serata concedetevi della compagnia, ma sempre per una cenetta casalinga.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede la vostra mente ancora piena di elementi disturbanti: sono ansie e preoccupazioni, che sembrano non volervi mollare nemmeno per qualche ora. Pensatevi voi a cacciarli trovando una distrazione stimolante, dedicandovi a qualche hobby ormai trascurato o semplicemente tenendovi occupati con le pulizie domestiche. Attenzione però: avete anche bisogno di riposare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: vivrete una giornata in cui il vostro unico pensiero sarà il vostro benessere personale. Non avrete occhi se non per voi stessi.

