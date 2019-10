Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Oggi, sabato 5 ottobre 2019, come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle per realizzare il suo celebre oroscopo, tra i più apprezzati in Italia. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici. E tanti italiani ogni giorno vanno alla ricerca delle ultime novità, per capire come sarà indirizzata la loro giornata.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox in questi giorni dovrete fare i conti con una rabbiosa fiamma che arde dentro di voi e che sarà necessario tenere a bada, affinché non scoppi un vero e proprio incendio che distrugga la vostra calma, in primis. Siete nervosi e ogni provocazione che giunge dall’esterno la vedete e sentite come una vera e propria dichiarazione di guerra: siete pronti al litigio, quasi non vedete l’ora. Il consiglio, però, è quello di ripristinare al più presto l’armonia all’interno e al’esterno di voi stessi.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi conferma il mood di questo periodo, che vi vede particolarmente inclini a cambiamenti positivi. Una straordinaria crescita interiore, infatti, vi aiuta a vedere meglio, più in lontananza, per farvi scorgere quello che vi sta bene e quello che invece non vi sta bene per niente. È dunque il momento di smetterla di ingoiare bocconi amari, ma di intraprendere scelte di cui siete convinti al 100 per cento, senza sentirvi in dovere di accontentare qualcuno che non siete voi.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, uno spiraglio di tranquillità si intravede con l’arrivo del week end. Finalmente l’opposizione della Luna, che ha fatto ombra sulle vostre faccende personali, è sul finire e una nuova luce, molto più calda, sta per fare capolino nella vostra vita. È la luce dell’amore, avvolgente e carica di passione, e vi illuminerà per tutto il fine settimana. Cercate perciò di recuperare tutto il terreno perso con il partner, di vivere un fine settimana speciale.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede un week end all’insegna della spossatezza e dello stress fisico. Vi sentite molto provati dalla settimana passata e forse questo cambio di stagione ci ha messo il suo per farvi sentire spossati e svuotati di energia. Non è certo il mood giusto per affrontare alcuni impegni che comunque sono fissati in agenda per sabato e domenica, perciò evitate di angosciarvi se non sarete al top della forma.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo le previsioni di Paolo Fox questo sabato sarà una giornata assolutamente positiva per quanto riguarda il lavoro. Le vostre attività, come anche le vostre finanze, vedranno una grande fioritura, ma non potete permettervi di sbagliare, perché è questo il momento decisivo per la conclusione di alcuni affari. Per quanto riguarda l’amore, invece, risentirà del vostro essere concentrati su altro, ma se saprete essere sinceri e onesti con il partner non si creeranno tensioni.

VERGINE

Cari Vergine, Paolo Fox prevede per voi delle giornate dove l’amore sarà finalmente protagonista. Il vostro lavoro va bene, la famiglia non vi dà preoccupazioni, avete la casa che avete sempre sognato…cosa manca? Qualcuno con cui condividerla e fare grandi progetti per il futuro. In questo fine settimana potreste incontrare la persona giusta per questo se siete single, mentre chi è in coppia potrebbe riuscire a trovare il coraggio di fare qualche proposta importante.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine. Cambiamenti importanti sono in arrivo a seguito di proposte importanti…l’amore sta per rivoluzionare la vostra vita!

