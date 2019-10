Oroscopo oggi: venerdì 4 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Inizia una nuova giornata e torna l’appuntamento con l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, infatti, le previsioni dell’oroscopo sono sempre molto consultate: un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 4 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, finalmente tornate a sorridere. Solitamente siete molto forti di carattere, ma negli ultimi tempi sono successe tante cose che non hanno fatto altro che buttarvi giù. Per fortuna, nonostante le difficoltà, in questo venerdì e per tutto il weekend troverete il modo di essere nuovamente felici. Soprattutto grazie a una persona davvero speciale.

Toro

Cari Toro, anche per voi si prospetta un venerdì molto interessante, secondo l’oroscopo di oggi. Dovete essere però bravi a cogliere al volo le occasioni che vi si parano davanti, soprattutto per quel che riguarda i rapporti personali. Non sottovalutate l’importanza di alcune nuove persone, che avete conosciuto da poco. Alcune di loro potrebbero stupirvi.

Gemelli

Amici dei Gemelli, in questa giornata sono favoriti creatività e originalità. Sul lavoro siete solitamente delle persone scrupolose, che però nell’ultimo periodo hanno un po’ mollato la presa. Troppo stress e troppe aspettative dai superiori, vero, ma abbandonare la battaglia non può essere un’evenienza per voi. Lottate su ogni centimetro, vedrete che anche gli obiettivi più inarrivabili inizieranno ad avvicinarsi.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi 4 ottobre 2019 vi vede parecchio nervosi. C’è qualcosa che vi toglie la tranquillità necessaria per affrontare le singole giornate. Non avete entusiasmo, siete disillusi e negativi. Cercate di circondarvi di persone che possono fare il vostro bene e che non abbiano doppi fini, è l’unico modo per affrontare la burrasca prima che passi. Concentratevi sul lavoro e cercate di essere più produttivi che mai.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, ultimamente siete stati troppo critici con voi stessi. Cercate sempre di fare il massimo, ma allo stesso tempo vi mettete da soli i bastoni tra le ruote. Andate alla ricerca dell’entusiasmo perduto, magari rifugiandovi nell’amore. La Luna, benevola nei vostri confronti, vi favorirà in alcuni progetti di lavoro: soddisfazioni e riconoscimenti in arrivo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi 4 ottobre 2019 dice che passerete un venerdì di grandi riflessioni. Non siete molto soddisfatti della piega che sta prendendo la vostra vita. Ovviamente, come sempre vi accade, il primo problema è il lavoro: forse è giunto il momento di cambiare tutto e iniziare davvero a seguire i vostri sogni. Anche nei rapporti personali, è giusto iniziare a tagliare i rami secchi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

L’oroscopo di oggi, amici della Bilancia, vi fa sorridere perché prevede una giornata ricca di sorprese. Marte e Mercurio sono dalla vostra parte e vi garantiscono buoni risultati in tutti i settori. State soltanto attenti alle invidie che potete scatenare sul lavoro: la vostra brillantezza non viene vista di buon occhio da alcuni colleghi. Ma voi cercate di andare per la vostra strada.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Amici dello Scorpione, quella di oggi 4 ottobre 2019 sarà una giornata di grande tranquillità. Nei mesi precedenti avete dovuto affrontare di tutto, ma adesso è subentrata in voi una sorta di rassegnazione. Non tanto perché tutto dovrà andare male, ma perché approcciarsi ai problemi con l’ansia non fa che peggiorare la situazione. Passate questo venerdì con le persone che vi vogliono bene e ricaricate le batterie per la prossima settimana.

Sagittario

Cari Sagittario, è il momento giusto per avviare nuovi progetti e pensare a nuove idee. Non siete tipi che amano fossilizzarsi, preferite sempre la dinamicità allo stare fermi. Per questo motivo, non temete i cambiamenti nella vostra vita, ma anzi li incoraggiate sempre più. In amore, qualcuno di voi sta attraversando un periodo di dubbi: è meglio prendere una decisione netta e dolorosa, piuttosto che trascinare una situazione negativa.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 4 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 ottobre 2019

Amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi pone la sua attenzione sul vostro stato di salute. Non è escluso infatti che uno specialista vi dica di ripensare il vostro modo di vivere: troppo sedentari, troppo passivi e troppo poco sportivi. Non prendetela male, ma vedetela come un’opportunità per sentirvi meglio in tutti i settori.

Acquario

Cari Acquario, anche per voi è in arrivo qualche problemino fisico. In questo periodo però per voi, assorbiti dal lavoro a tempo pieno, non ci sarà molto tempo per prendervi cura del vostro corpo. E neanche della famiglia, che non mancherà di farvi notare la vostra prolungata assenza. Vi toccherà farvi perdonare con una bella sorpresa nel weekend.

Pesci

L’oroscopo di oggi, per i Pesci, è molto incoraggiante dal lato dei sentimenti. Negli ultimi tempi vi sentite attraenti e se siete single questa è una qualità da non sottovalutare. In tutto il weekend le stelle favoriranno nuovi incontri e nuove avventure, ma state attenti a non farvi prendere troppo. Dopo le ultime delusioni, meglio andarci con i piedi di piombo.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI