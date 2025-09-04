Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, settembre parte con qualche tensione ma anche con tanta voglia di fare. Marte nel segno amico del Sagittario ti regala energia e coraggio: sul lavoro puoi avanzare richieste, anche economiche, con maggiore convinzione. Attenzione solo a non forzare troppo i tempi

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere in posizione favorevole porta serenità nei rapporti affettivi, e anche le coppie più provate possono ritrovare armonia. Sul lavoro invece serve concentrazione: Urano nel segno continua a muovere le acque e possono arrivare cambiamenti improvvisi, da vivere come opportunità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, vostro pianeta guida, vi rende lucidi e rapidi nelle decisioni. È un momento buono per gli affari, soprattutto per chi lavora in comunicazione o commercio. La vita sociale si anima: inviti, telefonate, nuove conoscenze che possono diventare preziose anche per il lavoro. In amore serve chiarezza.

Cancro

Cari Cancro, il Sole e Marte in posizione delicata portano un po’ di stanchezza, ma non scoraggiatevi: le stelle vi chiedono solo di rallentare i ritmi. Sul lavoro qualche ritardo, ma la seconda metà del mese promette recuperi. Venere vi è amica: l’amore torna protagonista, con momenti teneri e dolci.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 settembre 2025), con Giove favorevole potete aspettarvi un settembre di conferme: le vostre qualità vengono riconosciute e possono arrivare soddisfazioni professionali. Marte vi rende energici ma anche nervosi: attenzione a non rovinare rapporti utili per un eccesso di orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, il Sole nel segno vi regala forza e lucidità: siete protagonisti del mese. Mercurio vi sostiene con decisioni chiare e rapide, ottimo momento per concludere affari e trattative. Sul lavoro arrivano conferme che aspettavate da tempo. In amore, Venere in buon aspetto vi rende affascinanti: chi è solo può fare un incontro speciale, chi è in coppia pensa a progetti importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, avvertite il bisogno di leggerezza, ma Saturno opposto vi ricorda di fare i conti con responsabilità che non potete ignorare. Sul lavoro qualche ritardo, ma nulla che non si possa recuperare. L’amore invece torna protagonista grazie a Venere: i rapporti stabili ritrovano complicità, mentre i single possono vivere flirt leggeri ma piacevoli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi sostiene e vi rende forti anche davanti alle difficoltà. È un mese di trasformazioni: qualche porta si chiude, ma altre si aprono subito dopo. Sul lavoro serve pazienza, ma le nuove collaborazioni saranno preziose. In amore c’è grande intensità: incontri passionali per i single, emozioni forti per le coppie.

Sagittario

Cari Sagittario, con Marte nel segno avete energia e coraggio da vendere: settembre vi porta slancio, voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro potete proporre idee nuove e ricevere consensi. Viaggi e spostamenti favoriti. In amore, chi è solo deve guardarsi attorno: gli incontri non mancano. Le coppie vivono un periodo frizzante, con progetti condivisi che rafforzano il legame.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno e Plutone vi chiedono serietà e concentrazione: non mancano responsabilità, ma siete perfettamente in grado di gestirle. Sul lavoro piccoli ostacoli, ma chi sa perseverare ottiene conferme importanti. Venere porta tenerezza in amore: meno passione ma più stabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 settembre 2025), Urano vi spinge a cambiare e a cercare nuove strade. Settembre è dinamico, con novità che possono cogliervi di sorpresa. Sul lavoro ci sono opportunità insolite ma stimolanti, da valutare con attenzione. In amore, Venere favorevole porta incontri inaspettati: chi è in coppia deve evitare discussioni banali, chi è solo può lasciarsi sorprendere.

Pesci

Cari Pesci, con Saturno nel segno vi sentite più maturi e responsabili. Il lavoro richiede impegno, ma i risultati arriveranno. Non mancano momenti di stanchezza, soprattutto nella prima parte del mese: ascoltate il vostro corpo. In amore c’è voglia di dolcezza: chi è in coppia ritrova complicità, chi è solo potrebbe vivere un colpo di fulmine.