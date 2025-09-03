Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, settembre si apre con un’energia che scalda il cuore: un progetto lasciato in sospeso torna a bussare. Non rimandare: agisci subito e vedrai risultati rapidi. In amore, un messaggio inaspettato accende il sorriso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle ti invitano a rallentare: meno dovere e più piacere. Una cena improvvisata con amici può trasformarsi in un ricordo speciale. Finanze stabili, ma non esagerare con le spese “coccola”.

Gemelli

Cari Gemelli, la tua curiosità è la tua forza: settembre porta novità da imparare. Una persona vicina ti apre una porta inattesa, segui l’istinto. In coppia, complicità ritrovata; single attratti da chi parla con leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, emozioni forti, ma anche nuove sicurezze. Ti senti più solido e pronto a mettere paletti. In arrivo una sorpresa familiare che ti farà commuovere. L’amore cresce nella tenerezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 settembre 2025), il palcoscenico è tuo: un’occasione di lavoro o sociale ti permette di brillare. Non temere di mostrare orgoglio, qualcuno ti sta osservando con ammirazione. In amore, passione alle stelle.

Vergine

Cari Vergine, mese di bilanci e nuovi inizi: un piccolo sogno pratico può prendere forma. Non essere troppo severo con te stesso. In coppia, serve dialogo: evita le critiche pungenti.

Bilancia

Cari Bilancia, aria di leggerezza: incontri piacevoli colorano le giornate. Attenzione però ai dettagli legali o burocratici, meglio sistemare subito. In amore, il cuore si apre al gioco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, profondità e intuizione ti guidano. Una rivelazione improvvisa ti aiuta a chiarire una situazione complessa. Nella vita privata, lasciati andare: non tutto si controlla. Passioni calde come fuoco.

Sagittario

Cari Sagittario, il viaggio chiama, anche solo mentale: hai bisogno di nuove prospettive. Al lavoro, creatività premiata. In amore, torna la voglia di avventura e di ridere insieme.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stelle solide per i progetti a lungo termine. Arriva un sostegno concreto da una persona insospettata. In famiglia, il tuo ruolo guida sarà apprezzato. Amore sobrio, ma profondo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 settembre 2025), freschezza e novità: idee che sembravano folli diventano realtà. Ascolta la tua originalità. In coppia, voglia di sperimentare; per i single, colpi di fulmine fulminei.

Pesci

Cari Pesci, sogni e realtà si intrecciano: settembre porta un segnale chiaro sul cammino da seguire. Non sottovalutare un’intuizione notturna. In amore, dolcezza che sa di poesia.