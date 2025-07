Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana è iniziata con qualche brutta gatta da pelare. State avvertendo l’esigenza di chiarire qualcosa con una persona importante con la quale è sorta un’incomprensione. Potrebbero arrivare ottime collaborazioni dal punto di vista lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’approdo di Venere nel vostro segno rafforza il vostro carisma e il vostro fascino. Cercate di rinviare quelle spese che non sono necessarie.

Gemelli

Cari Gemelli, con queste tensioni a livello planetario occorrerà cercare di gestire con prudenza i rapporti. Marte in aspetto dissonante vi rende piuttosto suscettibili.

Cancro

Cari Cancro, Venere e Giove dalla vostra parte vi regalano una bella energia interiore e una grande creatività anche a livello lavorativo. Cercate di fare chiarezza sui vostri progetti a lunga scadenza ed evitate di lasciare al caso delle decisioni importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 luglio 2025), Mercurio vi rende particolarmente brillanti e creativi. Il weekend potrebbe portare dei momenti molto emozionanti.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio dissonante vi inviterà ad essere piuttosto prudenti soprattutto se dovete fare delle scelte che riguardano il vostro futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha portato inquietudini in ambito lavorativo. Qualche giudizio impulsivo o frettoloso potrebbe portarvi a conclusioni errate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete magnetici e accattivanti grazie anche al supporto di Marte che vi rende particolarmente carismatici e brillanti.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana non è iniziata nel migliore dei modi perché vi sono mancate un po’ le energie e gli stimoli. Nella seconda parte della settimana le cose andranno decisamente meglio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state avvertendo la necessità di rassicurazioni a livello personale soprattutto se avete accanto persone che negli ultimi mesi vi hanno un po’ destabilizzato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 luglio 2025), in questo momento siete particolarmente tesi e polemici con le persone che vi stanno accanto.

Pesci

Cari Pesci, state vivendo una settimana piuttosto intensa dal punto di vista emotivo e relazionale. Nel lavoro siete brillanti e creativi.