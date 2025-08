Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, non ti ferma nessuno: hai energia da vendere e una mente affilata. Spingiti oltre. In amore? Vai, osa. Il coraggio è dalla tua parte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non correre. Oggi vince chi sa aspettare. Se qualcosa ritarda, respira: a volte la calma è la vera strategia vincente.

Gemelli

Cari Gemelli, le parole oggi ti aprono porte. Comunica, connettiti, condividi. Le tue idee sono scintille: lanciati, qualcuno le accenderà.

Cancro

Cari Cancro, hai il cuore lucido e l’intuito affilato. Seguilo. Le connessioni vere oggi si fanno sentire forti. Non ignorarle.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3 agosto 2025), brilli, e lo sai. Ma oggi brilli per quello che stai costruendo. Sii fiero di ciò che hai in mano. In amore? Qualcuno se ne accorge.

Vergine

Cari Vergine, tutto fila. E quando fila, non fermarti. Sfrutta questa energia di precisione e ordine per fare quel salto che da tempo pensi di fare.

Bilancia

Cari Bilancia, l’equilibrio è il tuo superpotere. Oggi lo ritrovi, lo amplifichi, lo usi per decidere, amare, scegliere. Finalmente lucido.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa. Ma tu sei il segno che sa gestire la profondità. Occhio alle emozioni: se canalizzate bene, possono diventare forza.

Sagittario

Cari Sagittario, l’entusiasmo è il tuo motore. Non spegnerlo. Anche se c’è una piccola scossa in amore, tu sai come riaccendere tutto con un sorriso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ti bastano due cose: concretezza e visione. Hai entrambe. Muoviti con decisione: chi ti nota, apprezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3 agosto 2025), serve pazienza. Non cercare risposte dove non ce ne sono. A volte la vera rivoluzione è saper aspettare… e tu lo sai fare bene.

Pesci

Cari Pesci, la fantasia ti guida. Ma oggi serve anche ancorarti. Usa la tua creatività per costruire, non per fuggire. E l’amore? Più vicino di quanto pensi.