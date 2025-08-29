Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, anche durante la giornata di oggi, 29 agosto, la diplomazia potrebbe risultare un’arma importante per risolvere un problema di natura relazionale che può coinvolgere anche l’ambito lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non fatevi prendere dalla frenesia se dovete risolvere un problema che vi affligge da diverso tempo. Fate un passo alla volta.

Gemelli

Cari Gemelli, questo è un buon momento per ritrovare la serenità e stringere dei nuovi accordi a livello lavorativo, anche con chi c’è stato qualche malumore… Non vi mancheranno belle intuizioni.

Cancro

Cari Cancro, siete alla ricerca di un equilibrio importante. Alcune emozioni represse dovrebbero essere espresse con più delicatezza in queste ore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 agosto 2025), il vostro carisma è al top in questo momento, anche grazie al supporto del Sole che vi darà una grossa mano.

Vergine

Cari Vergine, la vostra ritrovata lucidità mentale nel corso delle prossime ore vi metterà in condizione di ragionare bene su un progetto che vi sta a cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, a volte pretendete un po’ troppo da voi stessi imponendovi di fare più cose contemporaneamente o addossandovi delle responsabilità che non vi competono. Cercate di reagire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete molto creativi e brillanti non solo nel lavoro. Le vostre intuizioni potrebbero rivelarsi vincenti e potrebbero riscuotere parecchi consensi in queste ore di agosto.

Sagittario

Cari Sagittario, state avvertendo la necessità di cambiare aria anche per uscire dal solito tran tran quotidiano. Nel corso del fine settimana che ormai è alle porte potreste organizzare anche un bel viaggio o una gita fuori porta…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dal punto di vista economico in queste ore occorrerebbe rivedere alcune spese per non trovarvi in difficoltà nei mesi a venire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 agosto 2025), siete avvolti dal desiderio di rivoluzionare e stravolgere la vostra vita. Datevi da fare.

Pesci

Cari Pesci, in questa fase vi sentite piuttosto vulnerabili dal punto di vista affettivo. Avrete bisogno di avere attorno a voi persone che sappiano prendervi nella maniera giusta.