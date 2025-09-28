Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 28 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana parte con una bella scossa di energia: la Luna vi sostiene e vi invita a muovervi, viaggiare, scoprire. È il momento giusto per un nuovo inizio o un’idea creativa da mettere in pratica. In amore siete magnetici: occhio solo a non bruciare le tappe.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle parlano di stabilità e concretezza. Arriva una buona notizia legata al lavoro o alle finanze, che vi fa sentire più sicuri. In amore, un gesto dolce del partner vi scalda il cuore. I single potrebbero ricevere un messaggio che aspettavano da tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro cielo si illumina di novità: Mercurio vi rende brillanti e comunicativi, pronti a stringere accordi o lanciare progetti. In amore c’è voglia di gioco e leggerezza. Un incontro casuale potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Cancro

Cari Cancro, giornata più introspettiva: ascoltate le vostre emozioni e concedetevi un momento di pausa. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, ma vi regalerà soddisfazioni. In amore si torna a parlare di sentimenti veri, con dolcezza e sincerità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 settembre 2025), Sole e Marte vi spingono a mettervi in primo piano: siete carichi di energia e pronti a farvi notare. Ottimo momento per un colloquio, un progetto creativo o una sfida sportiva. In amore siete passionali: la serata promette scintille.

Vergine

Cari Vergine, la precisione è il vostro punto di forza oggi: riuscite a risolvere questioni complicate con la vostra calma. Potrebbero arrivare complimenti o riconoscimenti. In amore serve un po’ di pazienza: chiarite subito eventuali malintesi.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro fascino è alle stelle: giornata ideale per incontri, colloqui e nuovi contatti. La creatività è al top, usatela per dare forma a un progetto. In amore ritrovate armonia, anche dopo piccoli contrasti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Luna e Saturno vi rendono più riflessivi: potreste rivalutare una decisione presa in fretta. Bene il lavoro, soprattutto per chi si occupa di finanze o ricerca. In amore preferite poche parole e tanti gesti concreti.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata brillante: siete di ottimo umore e trascinate tutti con il vostro entusiasmo. Ottimo per viaggi, spostamenti, nuove idee. L’amore è complice: qualcuno potrebbe farvi una proposta che vi sorprenderà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione alle stelle: oggi siete pratici e concreti, perfetti per risolvere problemi. Attenzione solo a non esagerare con il controllo. In amore lasciate più spazio all’improvvisazione: una sorpresa vi farà sorridere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 settembre 2025), la vostra mente è velocissima: idee geniali, soluzioni originali, voglia di sperimentare. Perfetto per i lavori creativi. In amore tornano entusiasmo e passione: un messaggio o una telefonata accende la serata.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi invitano a prendervi cura di voi: riposo, buon cibo, piccoli piaceri. Sul lavoro usate l’intuito: vi guiderà verso la scelta giusta. In amore dolcezza e complicità rendono l’atmosfera magica.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca