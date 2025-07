Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata attiva, ma serve un po’ di pazienza nei rapporti. Sul lavoro piccoli ostacoli che si superano con grinta. In amore, attenzione a non imporre troppo il tuo punto di vista.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, buone notizie in ambito economico, forse una conferma o un pagamento in arrivo. In amore serve più dialogo. La serata è adatta per rilassarsi e ricaricare.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle spingono verso nuove conoscenze e contatti utili. Se hai un progetto in mente, è il momento di metterlo in moto. Attenzione alle distrazioni: serve concentrazione.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti rende più sensibile e riflessivo. È un buon giorno per sistemare questioni familiari o emotive. In amore si apre un periodo più dolce e stabile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 luglio 2025), il Sole è dalla tua parte: ottimismo e voglia di fare. Qualcuno potrebbe notare le tue capacità professionali. In amore, un chiarimento porta serenità.

Vergine

Cari Vergine, tensioni sul lavoro o con una figura di autorità: cerca di non reagire impulsivamente. La giornata migliora nel pomeriggio. In amore, un po’ di distanza fa bene.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle favoriscono l’armonia nei rapporti personali. Giornata utile per firmare o chiarire accordi. In amore, maggiore disponibilità può riaccendere la passione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non tutto va come vorresti, ma evita di forzare le situazioni. Un imprevisto ti costringe a cambiare programma. Serata positiva per chi è in coppia da poco.

Sagittario

Cari Sagittario, buona energia e buone notizie in arrivo. La giornata è ideale per viaggi brevi, incontri o colloqui. L’amore migliora: qualcuno potrebbe sorprenderti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata intensa: potresti ricevere una proposta interessante, ma valuta bene i dettagli. In amore, cerca di essere più disponibile. Evita il pessimismo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 luglio 2025), periodo ideale per organizzare cambiamenti, anche piccoli. In amore serve più attenzione: non dare tutto per scontato. Buon recupero fisico nel pomeriggio.

Pesci

Cari Pesci, potresti sentirti un po’ stanco o confuso. Prenditi i tuoi spazi e non forzare decisioni importanti. In amore, piccole gelosie da gestire con calma.