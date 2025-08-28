Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, la diplomazia potrebbe risultare un’arma importante per risolvere un problema di natura relazionale che può coinvolgere anche l’ambito lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non fatevi prendere dalla frenesia se dovete risolvere un problema che vi affligge da tempo. Sarebbe meglio ascoltare i consigli di chi ne sa più di voi.

Gemelli

Cari Gemelli, questo è un buon momento per ritrovare la serenità e stringere dei nuovi accordi a livello lavorativo. Non vi mancheranno belle intuizioni. Accettate anche quei cambiamenti che a primo acchito potrebbero sembrare nocivi.

Cancro

Cari Cancro, siete alla ricerca di un equilibrio importante a livello interiore ma non solo. Alcune emozioni represse dovrebbero essere espresse con più delicatezza in queste ore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 agosto 2025), il vostro carisma è al top in questo momento, anche grazie al supporto del Sole.

Vergine

Cari Vergine, la vostra ritrovata lucidità mentale vi mette in condizione di ragionare bene su un progetto che vi sta a cuore. Anche in amore le cose sembrano volgere per il meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, a volte pretendete un po’ troppo da voi stessi imponendovi di fare più cose contemporaneamente o addossandovi delle responsabilità che non vi competono.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete molto creativi e brillanti non solo nel lavoro. Le vostre intuizioni potrebbero rivelarsi vincenti e potrebbero riscuotere parecchi consensi in queste ore di agosto.

Sagittario

Cari Sagittario, state avvertendo la necessità di cambiare aria anche per uscire dal solito tran tran quotidiano. Nel fine settimana potreste organizzare anche un bel viaggio o una gita fuori porta…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dal punto di vista economico occorrerebbe rivedere alcune spese e razionalizzare le spese per non trovarvi in difficoltà nei mesi a venire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 agosto 2025), siete avvolti dal desiderio di rivoluzionare e stravolgere la vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, in questa fase vi sentite piuttosto vulnerabili dal punto di vista affettivo. Avrete bisogno di avere attorno a voi persone che sappiano prendervi nella maniera giusta.