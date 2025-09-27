Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:21
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 27 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata energica: mettiti in moto su un’idea concreta. In amore passione, ma dosala — la testa ti serve anche per pianificare.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità che cresce: una buona notizia finanziaria o lavorativa ti dà sicurezza. Concediti un piacere semplice e ritrovi equilibrio.

Gemelli

Cari Gemelli, parole in prima linea: sfrutta la tua parlantina per chiudere accordi. Vita sociale vivace: un contatto si rivela utile.

Cancro

Cari Cancro, ascolta l’intuito e rallenta: le emozioni chiedono cura. Sul lavoro, precisione e attenzione pagano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 settembre 2025), sei sotto una luce favorevole: mostra ciò che sai fare. In amore, iniziativa che conquista.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, metodo e ordine vincono: sistema le questioni lasciate in sospeso. Evita critiche eccessive in coppia.

Bilancia

Cari Bilancia, fascino e diplomazia: è il momento di mediare o presentare progetti. L’amore risponde con complicità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, concentrazione sui risultati: questioni importanti vanno gestite con riservatezza. Le emozioni sono intense ma discrete.

Sagittario

Cari Sagittario, ottimismo pratico: un piccolo viaggio o una nuova conoscenza aprono prospettive. Non trascurare dettagli organizzativi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, costruisci giorno dopo giorno: la perseveranza viene premiata. In amore, gesti concreti valgono più di promesse.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 settembre 2025), idee brillanti in arrivo: sperimenta e condividi. Le amicizie possono spalancare nuove porte professionali.

Pesci

Cari Pesci, intuito come guida: segui la sensibilità nei rapporti. Cura il riposo: la creatività nasce dal benessere.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
