Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, con Marte che vi spinge, la settimana si apre con un’energia vulcanica. Avete la forza per affrontare ciò che finora avete rimandato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere amica vi avvolge di dolcezza. Momento propizio per parlare d’amore, anche per rimediare a qualche incomprensione. Attenzione però alla Luna, un po’ capricciosa…

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio brilla nel vostro cielo e la mente vola. Parole che incantano, contatti che si moltiplicano. In amore, qualche batticuore imprevisto.

Cancro

Cari Cancro, Luna, vostra alleata, illumina il cammino emotivo: più sensibilità, ma anche più intuito. Momento ideale per chiarire rapporti familiari o per affrontare un cambiamento domestico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 settembre 2025), il Sole vi dona energia regale, ma attenzione a Marte che vi rende impazienti.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio vi regala lucidità: siete attenti ai dettagli e potete sistemare ciò che non funziona. La Luna porta qualche ansia,

Bilancia

Cari Bilancia, Venere nel vostro cielo regala fascino e armonia: è il momento di fare pace, anche con voi stessi. La Luna crescente porta energie nuove per un progetto creativo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi guida a guardare in profondità: settimana di rivelazioni e intuizioni potenti.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra freccia punta lontano. Viaggi, contatti con l’estero, nuove avventure in arrivo. C’è voglia di libertà, ma anche di complicità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi ricorda la responsabilità, ma Venere addolcisce il cuore. Giornate ottime per il lavoro e per sistemare questioni economiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 settembre 2025), Urano porta sorprese e cambiamenti improvvisi: tenetevi pronti.

Pesci

Cari Pesci, Luna nuova porta nuove ispirazioni e voglia di ricominciare. Creatività alle stelle, ideale per chi scrive, dipinge o suona.