Oroscopo Branko oggi 25 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 25 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, siete completamente presi dalle vostre incombenze pratiche, da impegni lavorativi e familiari e vi state completamente trascurando a livello emotivo. Questo accumulo di stress e tensioni deve assolutamente essere smaltito nel corso del fine settimana, quindi mettete in agenda anche del riposo. Da lunedì parte una settimana decisamente meno faticosa.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi vi renderete conto che è inutile insistere con un rapporto sentimentale che non riesce a funzionare, nonostante tutti i vostri sforzi. La Luna bella fino a sabato sera vi aiuterà a vederci chiaro e a smaltire qualche tensione, ma comunque avrete dei problemi ad accettare la fine di un rapporto in cui avevate creduto. Ma risorgerete presto.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono fare attenzione a non scatenare guerre intestine sul luogo di lavoro. Non è proprio il momento di stuzzicare le ire del capo, non oggi che Giove è dalla parte dei potenti. Da lunedì, invece, potrete portare avanti con convinzione le vostre battaglie, grazie anche al supporto di un “esercito” che sposerà la vostra causa.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi 25 ottobre prevede che avrete qualche problemino a livello economico. Il nervosismo provocato da questa situazione di ristrettezza voi porterà a discutere con le persone più vicine, ma per fortuna c’è Venere a correre in vostro soccorso, dandovi entusiasmo e passione, da utilizzare in amore e sul lavoro.

Leone

Amici del Leone, la Luna in questa fase sta mettendo “bocca” nelle vostre faccende personali. Il che significa che vi fornisce stimoli per intraprendere nuove imprese, le quali è bene attendino lunedì per partire, quando le stelle nel vostro cielo saranno più fortunate. Ma anche che qualche discussione con il partner è in arrivo: vi troverete in disaccordo su alcune scelte che non posso attendere.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questo venerdì 25 ottobre prevede una giornata davvero fortunata sotto il profilo lavorativo e professionale. Il vostro impegno delle ultime settimane verrà ricompensato con un avanzamento, una promozione, il che farà terminare in bellezza la settimana e iniziare in modo strepitoso il week end. Uscite a festeggiare, chiamate i vostri amici più cari in “riunione”.

Bilancia

Cari Bilancia, l’amore sta per rientrare prepotentemente nella vostra vita. Avete provato a dimenticarvene, ma lui torna sempre, con la sua presenza ingombrante e magnifica. Vi troverete ad aprire il vostro cuore a qualcuno che non avreste mai pensato e Giove vi aiuterà a propiziare questo incontro, a renderlo speciale e intenso come mai prima.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi ci sono belle novità amorose in arrivo. E provengono da luoghi che non avreste mai pensato, il che vi permetterà di ampliare il vostro orizzonte esperienziale. Le nuove conoscenze, tra l’altro, favoriranno lavoro e affari. Viaggi importanti e consigliati, con Venere fortunatissima e bellissima.

Sagittario

Cari Sagittario, quello di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, è un oroscopo che vi consiglia di farvi valere sul posto di lavoro, di fronte a dei nemici che non fanno altro che mettervi in difficoltà. Avete le armi giuste per difendervi, dovete solo prenderci un po’ di confidenza e usarle con saggezza. Solo in questo modo potrete prevalere, essere migliori.

Capricorno

Amici del Capricorno, si sta preparando un periodo di successi straordinari per voi. Dicembre, in particolare, sarà un mese ricco e felice, ma l’importante è non pensare di essere arrivati già alla destinazione finale. Non potete permettervi di rilassarvi troppo proprio perché questo è il momento in cui spingere al massimo vi farà arrivare al traguardo.

Acquario

Cari Acquario, dovete fare più attenzione alle persone con le quali state negoziando alcuni affari. Nel vostro cielo, dove impazza Mercurio in Scorpione, c’è prospettiva di grandi guadagni ma bisogna essere cauti e non perdere di vista eventuali “fregature”. Marte e Luna congiunti in Bilancia vi donano un aspetto davvero irresistibile e aiutano anche l’amore.

Pesci

Amici dei Pesci, questo venerdì 25 ottobre sarà una giornata in cui vi verrà richiesto di occuparvi di alcune questioni legate a beni immobili. È venerdì e vorreste solo arrivare alla fine della giornata per riposarvi un po’, ma l’urgenza è forte e, se chiuderete tutto in poche ore, vi godrete un week end senza alcun pensiero o preoccupazione.

