Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero 1 degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, le stelle di Paolo Fox vi consigliano di analizzare la vostra vita sentimentale e capire cosa volete esattamente dall’amore. Siete davvero felici della vostra storia d’amore o vi siete semplicemente abituati al vostro partner? Chi invece non ha ancora trovato l’anima gemella, dovrà trarre insegnamento dalle storie passate ed evitare di commettere gli stessi errori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede una giornata positiva per voi che durerà tutto il weekend grazie al Sole, Mercurio e Venere che transitano nel vostro segno e vi permettono di essere più spensierati del solito. Vi piace approcciarvi alle novità con serietà, ma ogni tanto bisogna anche essere più easy ed è questo il caso.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, secondo Paolo Fox questa per voi sarà una giornata sottotono, avvertirete una forte frustrazione, ma non lasciatevi trascinare in inutili discussioni e non reagite alle provocazioni, dovete dimostrare un pugno fermo, soprattutto in famiglia dove potrebbero esserci maggiori resistenze. Vedrete che nel weekend andrà meglio.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, questa sarà una giornata positiva secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sfruttate il favore delle stelle per avanzare nel mondo del lavoro, avviate nuovi progetti e accalappiatevi nuovi contatti per il futuro. In amore potrebbero esserci delle incomprensioni, prestate la massima attenzione a come vi ponete.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, state vivendo una fase di recupero in questo periodo e l’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di badare alle spese, non dovete esagerare ed essere parsimoniosi non può far male in questo periodo. Siate cauti anche nell’amore, in questi giorni potreste dover affrontare alcune discussioni legate al futuro, alcuni progetti in bilico e alcune scelte per la casa sono il vostro tormento.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata impegnativa e stancante per voi, a causa della Luna dissonante che aumenterà il malcontento. Attenzione a come vi ponete con gli altri, il litigio potrebbe scoppiare troppo facilmente, anche a causa di alcune incomprensioni. Potrete riprendervi a partire dalla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Sarà un venerdì interessante per voi, sfruttate la fortuna soprattutto nell’ambito professionale per ampliare la rete di contatti e avviare nuove collaborazioni.

