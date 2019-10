Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, questa sarà una giornata particolarmente agitata per voi, non riversate lo stress lavorativo nella vita sentimentale e viceversa, non sarà facile gestire il carico d’emotività ma dovete essere forti ed evitare di perdere le staffe con poco. Il nervosismo sfumerà da solo.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox è soltanto questione di tempo prima che questa bufera passi, dovete soltanto pazientare un altro po’ e vedrete che tra qualche giorno Venere non sarà più in opposizione al vostro segno. A novembre avrete un netto miglioramento in campo sentimentale.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata difficile per voi, avrete fatica a far tutto, anche le cose più banali che solitamente portate a termine ad occhi chiusi. Non perdete la speranza, i risultati che avete in mente arriveranno comunque alla fine dell’anno, bisogna soltanto portare pazienza. Avete qualche questione in sospeso in amore, parlatene.

CANCRO

Cari Cancro, questa sarà una giornata positiva per quelli nati sotto il vostro segno secondo Paolo Fox, cercate di risolvere quello che avevate lasciato in sospeso, nel lavoro come nella vita privata. Nel weekend potrebbe esserci un calo d’interesse, questo per voi è un periodo molto particolare e avvertite sempre una forte agitazione in ogni cosa che fate, attenzione anche in amore, è un campo minato.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata mogia per voi, potreste risentirne soprattutto in amore: al momento i vostri sentimenti sono offuscati dal dubbio, non vi è ben chiaro dove state andando con il vostro partner e questa condizione d’incertezza è devastante per un segno determinato come il vostro. Avete bisogno di maggiore passione ed è forse la mancanza di questa a mandarvi in crisi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi sarà piuttosto neutro per voi, occhio alle attrazioni fatali che potrebbero complicarvi la vita; talvolta siete attratti da persone complicate e misteriose che vi tengono sempre con un piede giù nel burrone ed è questa sensazione che vi attrae di più. Attenzione perché mentre credete di poter risollevare la vita degli altri, potreste invece complicare la vostra.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete uno dei pochi segni fortunati della giornata, forse perché troverete il coraggio di chiarire i vostri dubbi e di avanzare alcune richieste specifiche, soprattutto a lavoro.

