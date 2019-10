Oroscopo oggi: venerdì 25 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 25 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi prevede una giornata vivace per quelli di voi che sono a caccia di nuove emozioni. Avvertite il bisogno di cimentarvi in nuove imprese, forse nuove avventure che potrebbero arricchire il vostro bagaglio culturale e personale. Questo però potrebbe comportare la perdita di qualcosa o qualcuno, sta a voi capire quanto il gioco vale la candela.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi venerdì 25 ottobre 2019 vi mette nella posizione di prendere una decisione scomoda per qualcuno a voi caro. Non potete restare in un angolo a guardare soffrire quelli che amate e allora scendete in campo in prima persona sperando che la vostra azione possa fare più bene che male. Talvolta però dovreste lasciare che gli altri camminino sulle proprie gambe.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di andarci cauti con le spese. Ultimamente avete un po’ esagerato e si è vista la differenza. Il lavoro non procede come previsto quindi, per evitare problemi futuri, trattenete qualche soldo in più nelle tasche. La famiglia vi dà qualche problema di troppo nell’ultimo periodo, vi farebbe bene prendere le distanze.

Cancro

Cari amici del Cancro, questo venerdì per voi sarà rivelatore. Avete tanta acqua che bolle in pentola e non sapete da dove iniziare: sale, olio, pasta? Non finite per preparare un minestrone, dovete avere le idee ben chiare prima di partire. La vita sentimentale potrebbe finalmente andare incontro a una svolta, non abbiate paura di confessare i vostri sentimenti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, quanta agitazione che si respira attorno a voi. Non dovreste perdere così le staffe, vi si arruffa tutta la criniera e avete già pagato profumatamente il parrucchiere! Avete l’animo orgoglioso, ma non potete andare avanti così, qualche volta bisogna anche lasciar perdere. E ricordate: avranno vinto la battaglia, ma non la guerra.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di prendere alcune decisioni con le pinze. L’importante è tenere in considerazione anche la vostra dolce metà, se si tratta di decisioni dal forte impatto sul futuro. Non potete pensare soltanto alla vostra felicità, quando si vive in coppia la felicità vale il doppio perché conta già due. Non lasciatevi manipolare dagli altri e ragionate con la vostra testa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Cari Bilancia, questa sarà una giornata interessante i cui effetti dureranno tutto il weekend. Sarà per voi una giornata di rivalsa e l’oroscopo vi suggerisce di andarci giù pesante con i festeggiamenti (del resto è venerdì). Lasciate le scartoffie al lavoro, ci penserete lunedì a deprimervi con i numeri, da oggi è importante mantenere un equilibrio tra mente e corpo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, chi troppo vuole nulla stringe. Non potete mettere due piedi in una scarpa, dovete decidere cosa volete, se giocare in difesa o in attacco. Non lasciatevi ammaliare dalla zona grigia, l’avete tenuta stretta a voi per troppo tempo, è ora di agire. La famiglia vi supporta in ogni vostra decisione.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede qualche dubbio prendere il sopravvento. L’amore non vi convince più come una volta, la fiducia è venuta meno in questo periodo e per voi non è facile andare avanti in una relazione in cui non credete più. Forse dovreste parlare a quattrocchi con il vostro partner e capire dove volete andare a parare.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 25 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 25 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 ottobre 2019

Cari Capricorno, l’oroscopo di questo venerdì 25 ottobre 2019 preannuncia un weekend da favola. Avete le idee chiare su cosa fare, il futuro non è mai stato così chiaro e alcuni invidiano la vostra forza di volontà. Importante è mantenere la rotta, non cambiatela per nulla al mondo, vedrete che verrete presto ricompensati.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi spinge a considerare delle alternative. Il lavoro non procede come speravate, l’amore vi tiene sul piede di guerra e la famiglia rimprovera ogni vostro movimento. No, non è proprio la vostra giornata e le stelle saranno magnanime con voi dalla prossima settimana. Fino ad allora, cercate di distrarvi, magari uscire con gli amici e prendere le distanze dai cattivi pensieri.

Pesci

Cari amici dei Pesci, portate pazienza e vedrete che molto presto i risultati inizieranno a farsi sentire. Non avete passato un bel periodo, qualcuno di voi ha vissuto una travagliata storia d’amore e sta cercando di riprendersi da un cuore accartocciato, ciò nonostante siete consapevoli che la vita continua e le esperienze aiutano a crescere. Non riversate il vostro cattivo umore nel lavoro, già di per sé territorio ostile.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI