Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 25 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo suggerisce una settimana dinamica. Le energie di Marte vi spingeranno a prendere iniziative importanti, ma attenzione a non esagerare.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stabilità è la parola chiave. Venere vi protegge e vi porta serenità nei rapporti affettivi.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione sarà il vostro asso nella manica. Le stelle favoriscono dialoghi costruttivi e nuove conoscenze.

Cancro

Cari Cancro, questa è una settimana ideale per ritrovare l’equilibrio emotivo. Dedicate tempo a voi stessi e alle persone care.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 agosto 2025), brillerete in questa settimana. L’influsso di Giove vi spinge verso il successo e la realizzazione personale.

Vergine

Cari Vergine, il focus è sulla pianificazione. Mettete ordine tra i vostri impegni e fate attenzione ai dettagli. Le relazioni beneficeranno della vostra pazienza e disponibilità.

Bilancia

Cari Bilancia, vivrete un periodo di equilibrio tra lavoro e amore. Venere vi regala fascino e armonia, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dallo stress.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, periodo di trasformazioni. Nuove idee e passioni possono nascere, ma siate prudenti.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentirete più energici e ottimisti. È il momento di espandere i vostri orizzonti, sia sul piano personale che professionale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la costanza paga sempre. La settimana invita alla concretezza e alla perseveranza. Le soddisfazioni arriveranno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 agosto 2025), nuove idee e stimoli creativi. La settimana favorisce i progetti innovativi, ma non dimenticare di consolidare le basi.

Pesci

Cari Pesci, è tempo di introspezione e ascolto. L’intuito sarà particolarmente sviluppato.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
