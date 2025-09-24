Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, periodo di grandi decisioni. Sul lavoro potresti ricevere proposte interessanti, ma richiederanno coraggio e capacità di rinnovarti. In amore, torna la voglia di passione: se sei single, occhio a incontri improvvisi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è un momento per costruire con calma. Le relazioni sentimentali hanno bisogno di chiarezza: evita silenzi troppo lunghi. Professionalmente, c’è spazio per consolidare progetti già avviati.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo porta novità e qualche piccolo imprevisto, ma saprai gestirlo con la tua solita leggerezza. Sul lavoro arrivano occasioni di collaborazione stimolanti. In amore, è tempo di comunicare apertamente: chiarisci malintesi prima che si ingigantiscano.

Cancro

Cari Cancro, emotività alle stelle: ascolta il cuore, ma non lasciare che ansie passate frenino le tue scelte. In campo professionale, potresti dover difendere una tua idea. Ottimo momento per riorganizzare la vita familiare e fare progetti a lungo termine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), ritorna la voglia di primeggiare: non avere paura di mostrarti per ciò che sei. Nel lavoro, il periodo favorisce il riconoscimento del tuo impegno. In amore, le storie nate da poco si rafforzano; chi è single potrebbe vivere un incontro folgorante.

Vergine

Cari Vergine, il cielo ti chiede di rallentare e riflettere: troppe preoccupazioni possono togliere energia. Sul lavoro è il momento giusto per rivedere strategie. Le relazioni sentimentali hanno bisogno di ascolto reciproco. Salute in ripresa se impari a gestire lo stress.

Bilancia

Cari Bilancia, questo periodo porta equilibrio dopo tensioni recenti. Amore in ripresa: più dialogo e complicità. Sul lavoro arrivano soluzioni che attendevi da tempo. Favoriti i progetti creativi e le nuove collaborazioni. Riscopri spazi di relax per ricaricare le batterie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, periodo intenso e trasformativo: qualcosa si chiude, ma si aprono nuove possibilità. In amore puoi vivere emozioni profonde, ma serve chiarezza. Sul lavoro, attenzione ai rapporti con colleghi: diplomazia è la parola d’ordine. Energia altalenante: dormi di più.

Sagittario

Cari Sagittario, settimane di espansione e movimento. Viaggi e nuovi contatti favoriti. In amore prevale la leggerezza: ottimo momento per conoscere persone diverse dal solito. Sul lavoro si sbloccano situazioni che ti avevano rallentato. Cura la gestione del denaro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e concretezza ti premiano. Professionalmente puoi puntare in alto: i tuoi sforzi saranno riconosciuti. In amore serve pazienza: evita discussioni inutili. Bene le finanze, ma non trascurare la vita privata. Energia fisica in crescita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 settembre 2025), grande fermento interiore: desiderio di cambiare e di rompere schemi. Sul lavoro, possibili colpi di scena positivi. In amore, favoriti i legami non convenzionali. Attenzione a non disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente.

Pesci

Cari Pesci, periodo di introspezione e nuove consapevolezze. L’amore diventa più profondo e maturo: ottimo momento per chiarire i sentimenti. Sul lavoro, piccoli rallentamenti servono a rivedere strategie. Dedica tempo ad attività creative per ritrovare serenità.