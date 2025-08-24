Icona app
24 agosto 2025
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 24 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il fine settimana si presenta come un momento di grande energia e di impulsi. È importante prepararsi alle novità del weekend mantenendo un atteggiamento aperto e flessibile.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi trovate di fronte a opportunità di rinnovamento e di crescita personale. Il consiglio degli astri è di prepararsi alle novità del weekend con calma e pazienza. La stabilità sarà il vostro punto di forza.

Gemelli

Cari Gemelli, il weekend si prospetta ricco di incontri e di scoperte. La chiave sarà prepararsi alle novità del weekend, mantenendo un atteggiamento curioso e aperto. Questo è anche un momento favorevole per dedicarsi a studi o passioni che avevate trascurato.

Cancro

Cari Cancro, si trova in un momento di introspezione e di rinnovamento emotivo. È fondamentale prepararsi alle novità del weekend con uno spirito positivo, lasciando andare eventuali paure o insicurezze. La sensibilità sarà amplificata, quindi è importante ascoltare il proprio cuore.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 agosto 2025), durante questo weekend avrete l’opportunità di mettere in luce le vostre qualità. È il momento di mostrare il proprio talento e di sfruttare le occasioni che si presenteranno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, il fine settimana sarà un’occasione di riorganizzazione e pianificazione. È importante prepararsi alle novità del weekend mantenendo un atteggiamento pratico e metodico.

Bilancia

Cari Bilancia, il fine settimana sarà all’insegna dell’armonia e delle relazioni. La frase chiave è: prepararsi alle novità del weekend, perché i sentimenti saranno al centro dell’attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il fine settimana rappresenta un’occasione di trasformazione e di crescita interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, potrete contare su un clima di entusiasmo e avventura. Vi sentirete più motivati e pronti a esplorare nuovi orizzonti, sia sul piano fisico sia mentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potrebbero arrivare opportunità che richiedono attenzione e impegno. La vostra determinazione sarà la risorsa principale per affrontare eventuali sfide.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 agosto 2025), le relazioni saranno stimolanti e potenzialmente sorprendenti, portando nuove prospettive nella vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, potreste ricevere notizie o incontri che cambieranno il vostro modo di vedere le cose. Le stelle favoriscono le attività di introspezione e di cura di sé stessi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca