Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 23 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte nel tuo segno ti dona coraggio e iniziativa: è il momento di agire, di fare scelte importanti e di osare. Venere benevola porta incontri emozionanti: per i single, amore a prima vista possibile. Attenzione però a non essere troppo impulsivo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna crescente illumina la tua casa delle risorse: ottimo momento per riorganizzare conti e investimenti. Saturno in sestile ti rende prudente e concreto: una scelta economica fatta ora sarà vincente nel tempo. In amore, Venere favorevole porta dolcezza e complicità: coppie più solide, single più disponibili ad aprire il cuore.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, tuo pianeta guida, è in ottimo aspetto e ti regala brillantezza mentale e nuove occasioni. Ottimo periodo per firmare accordi, avviare trattative o fare colloqui. Marte in posizione favorevole aumenta il fascino: incontri stimolanti e flirt leggeri in arrivo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna, tua compagna, ti rende particolarmente sensibile: senti tutto più forte, anche le tensioni. Plutone in opposizione spinge a trasformazioni profonde: vecchi schemi vanno lasciati andare. In amore, chi è in coppia deve evitare recriminazioni, i single potrebbero essere attratti da storie complicate ma affascinanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 settembre 2025), Sole e Marte in trigono ti rendono protagonista: è il momento di brillare, di farti notare e di chiedere ciò che meriti. Ottimo per l’amore: Venere accende passione e romanticismo, e anche le coppie di lunga data ritrovano il piacere di stare insieme. Professione in crescita: buone notizie entro pochi giorni.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio in aspetto favorevole porta chiarezza e ordine: risolvi questioni lasciate in sospeso, sia sul lavoro che in famiglia. Saturno opposto ti mette alla prova, ma ti aiuta a costruire basi più solide per il futuro. In amore c’è bisogno di dolcezza: non tenere tutto sotto controllo, lasciati andare un po’.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere, tua protettrice, è splendida: sei più affascinante e magnetico che mai. Ottimo momento per iniziare una nuova relazione o dare nuova linfa a quella attuale. Giove in trigono porta fortuna e opportunità anche sul lavoro: un progetto potrebbe finalmente decollare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte e Plutone ti rendono potente e determinato: nessuno può fermarti se decidi di agire. Bene il lavoro, soprattutto se richiede strategia e concentrazione. In amore passione al massimo, ma attenzione a gelosie e possessività che possono creare tensioni inutili.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove, tuo pianeta guida, in ottimo aspetto ti spinge a osare e ad allargare i tuoi orizzonti: viaggi, studio, nuove esperienze. Periodo perfetto per decisioni importanti. In amore torna il desiderio di avventura: le coppie potrebbero organizzare qualcosa di speciale, i single sono irresistibili.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti sostiene e ti dà la forza di portare avanti progetti importanti. Ottimo momento per consolidare ciò che hai costruito negli ultimi mesi. L’amore è più concreto e stabile: le storie nate da poco possono diventare importanti. Cura la forma fisica: Marte consiglia di scaricare lo stress con attività sportive.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 settembre 2025), Urano e Giove in ottimo aspetto portano novità improvvise, colpi di scena e sorprese positive. Sul lavoro idee geniali e innovative che possono essere apprezzate da chi conta. In amore, incontri improvvisi e intriganti: lasciati sorprendere.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno, tuo pianeta guida, ti rende sognatore e intuitivo: segui l’istinto, ti porterà nella direzione giusta. Saturno nel segno ti chiede serietà: niente scelte superficiali. In amore emozioni profonde, possibili ritorni dal passato o decisioni di grande importanza per il futuro.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca