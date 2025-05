Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra è una settimana di chiarimenti e nuove opportunità, soprattutto sul lavoro. Il Sole che entra in Gemelli vi rende più vivaci e socievoli, ma potreste essere impazienti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole lascia il vostro segno, ma non le vostre sicurezze. Ciò che avete seminato nelle scorse settimane ora inizia a dare risultati.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole è entrato nel vostro segno il 20 maggio e ha dato il via ad una stagione di rinascita, entusiasmo e creatività. È la vostra fase migliore per mostrare idee, muovervi, cambiare.

Cancro

Cari Cancro, settimana intensa dal punto di vista emotivo. Un messaggio in arrivo potrebbe cambiare il tono della settimana.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 maggio 2025), il Sole torna a favore. I vostri progetti iniziano a muovervi, anche se richiedono ancora pazienza. Un passo alla volta.

Vergine

Cari Vergine, siete in una fase particolare, quasi di verifica: state valutando cosa funziona davvero nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di riordinare e definire nuove priorità. Calma.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra è una settimana interessante in particolare per i rapporti, gli incontri, la bellezza delle relazioni equilibrate. La Luna vi protegge nei momenti più delicati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il passaggio lunare vi rende profondi, decisi, strategici. È una settimana potente. Godetevela.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole in opposizione vi invita a rallentare e osservare. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non prendere decisioni affrettate: i dettagli contano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potete recuperare un accordo o migliorare una collaborazione. In amore, lasciatevi andare un po’ di più. Godetevi il momento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 maggio 2025), con il Sole in Gemelli la vostra mente si risveglia. Creatività, intuito, voglia di novità: tutto si muove, ma serve anche concretezza.

Pesci

Cari Pesci, settimana in cui riscoprite il valore del tempo lento. La Luna vi rende sensibili, forse un po’ nostalgici, ma anche ispirati.