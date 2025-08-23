Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 23 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il weekend che state per intraprendere si presenta come un momento di grande energia e di impulsi. È importante prepararsi alle novità del weekend mantenendo un atteggiamento aperto e flessibile.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi trovate di fronte a opportunità di rinnovamento e di crescita personale.

Gemelli

Cari Gemelli, preparatevi al meglio alle novità del weekend, mantenendo un atteggiamento curioso e aperto. Questo è anche un momento favorevole per dedicarsi a studi e passioni.

Cancro

Cari Cancro, si trova in un momento di introspezione e di rinnovamento emotivo. La sensibilità sarà amplificata, quindi è importante ascoltare il proprio cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 agosto 2025), durante questo fine settimana di fine agosto avrete l’opportunità di mettere in luce le vostre qualità.

Vergine

Cari Vergine, il fine settimana sarà un’occasione di riorganizzazione e pianificazione. È importante prepararsi alle novità del weekend mantenendo un atteggiamento pratico e metodico.

Bilancia

Cari Bilancia, il fine settimana sarà all’insegna dell’armonia e delle relazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il fine settimana rappresenta un’occasione di trasformazione e di crescita interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, potrete contare su un clima di entusiasmo e avventura. Vi sentirete più motivati e pronti a esplorare nuovi orizzonti, sia sul piano fisico sia mentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potrebbero arrivare opportunità che richiedono attenzione e impegno. La vostra determinazione sarà la risorsa principale per affrontare eventuali sfide.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 agosto 2025), le relazioni saranno stimolanti e potenzialmente sorprendenti, portando nuove prospettive nella vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, potreste ricevere notizie o incontri che cambieranno il vostro modo di vedere le cose. Le stelle favoriscono le attività di introspezione e di cura di sé stessi.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca