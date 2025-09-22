Oroscopo Branko oggi, lunedì 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 settembre2025:
Cari Ariete, questa settimana porta dinamismo e nuove sfide professionali. Attenzione a non sprecare energie in discussioni poco produttive.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il periodo invita alla calma e alla riflessione. Alcune decisioni economiche richiedono prudenza.
Cari Gemelli, periodo frizzante. Gli incontri sociali portano occasioni inattese sia sul piano affettivo sia su quello lavorativo.
Cari Cancro, le stelle favoriscono il raccoglimento e la cura di sé. La sfera emotiva chiede attenzioni: piccoli gesti di affetto possono rafforzare i legami.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 settembre 2025), passione e grinta dominano la settimana. La vitalità è alta, sfruttatela con intelligenza.
Cari Vergine, questo è il momento di fare ordine: la settimana porta chiarezza nelle questioni lavorative e nelle relazioni personali.
Cari Bilancia, una ventata di armonia migliora il vostro equilibrio interiore. Le relazioni sentimentali possono crescere grazie al dialogo e alla comprensione.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, periodo intenso: la passione e la determinazione non mancano.
Cari Sagittario, grandi energie in arrivo. La voglia di viaggiare e di scoprire nuove esperienze cresce. Attenzione solo a non trascurare i dettagli.
Cari amici dei Capricorno, periodo solido e concreto. Gli impegni professionali richiedono dedizione e serietà, ma porteranno risultati duraturi.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 settembre 2025), creatività e voglia di innovazione dominano la settimana. I nati del segno possono ottenere riconoscimenti grazie a progetti originali.
Cari Pesci, settimana all’insegna della sensibilità. L’amore si colora di romanticismo, mentre sul lavoro la fantasia diventa la vostra risorsa principale.