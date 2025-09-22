Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana porta dinamismo e nuove sfide professionali. Attenzione a non sprecare energie in discussioni poco produttive.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il periodo invita alla calma e alla riflessione. Alcune decisioni economiche richiedono prudenza.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo frizzante. Gli incontri sociali portano occasioni inattese sia sul piano affettivo sia su quello lavorativo.

Cancro

Cari Cancro, le stelle favoriscono il raccoglimento e la cura di sé. La sfera emotiva chiede attenzioni: piccoli gesti di affetto possono rafforzare i legami.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 settembre 2025), passione e grinta dominano la settimana. La vitalità è alta, sfruttatela con intelligenza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, questo è il momento di fare ordine: la settimana porta chiarezza nelle questioni lavorative e nelle relazioni personali.

Bilancia

Cari Bilancia, una ventata di armonia migliora il vostro equilibrio interiore. Le relazioni sentimentali possono crescere grazie al dialogo e alla comprensione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, periodo intenso: la passione e la determinazione non mancano.

Sagittario

Cari Sagittario, grandi energie in arrivo. La voglia di viaggiare e di scoprire nuove esperienze cresce. Attenzione solo a non trascurare i dettagli.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, periodo solido e concreto. Gli impegni professionali richiedono dedizione e serietà, ma porteranno risultati duraturi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 settembre 2025), creatività e voglia di innovazione dominano la settimana. I nati del segno possono ottenere riconoscimenti grazie a progetti originali.

Pesci

Cari Pesci, settimana all’insegna della sensibilità. L’amore si colora di romanticismo, mentre sul lavoro la fantasia diventa la vostra risorsa principale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 settembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 settembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 21 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 settembre 2025
Ricerca