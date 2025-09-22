Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana porta dinamismo e nuove sfide professionali. Attenzione a non sprecare energie in discussioni poco produttive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il periodo invita alla calma e alla riflessione. Alcune decisioni economiche richiedono prudenza.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo frizzante. Gli incontri sociali portano occasioni inattese sia sul piano affettivo sia su quello lavorativo.

Cancro

Cari Cancro, le stelle favoriscono il raccoglimento e la cura di sé. La sfera emotiva chiede attenzioni: piccoli gesti di affetto possono rafforzare i legami.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 settembre 2025), passione e grinta dominano la settimana. La vitalità è alta, sfruttatela con intelligenza.

Vergine

Cari Vergine, questo è il momento di fare ordine: la settimana porta chiarezza nelle questioni lavorative e nelle relazioni personali.

Bilancia

Cari Bilancia, una ventata di armonia migliora il vostro equilibrio interiore. Le relazioni sentimentali possono crescere grazie al dialogo e alla comprensione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, periodo intenso: la passione e la determinazione non mancano.

Sagittario

Cari Sagittario, grandi energie in arrivo. La voglia di viaggiare e di scoprire nuove esperienze cresce. Attenzione solo a non trascurare i dettagli.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, periodo solido e concreto. Gli impegni professionali richiedono dedizione e serietà, ma porteranno risultati duraturi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 settembre 2025), creatività e voglia di innovazione dominano la settimana. I nati del segno possono ottenere riconoscimenti grazie a progetti originali.

Pesci

Cari Pesci, settimana all’insegna della sensibilità. L’amore si colora di romanticismo, mentre sul lavoro la fantasia diventa la vostra risorsa principale.