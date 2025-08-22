Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra impulsività potrebbe rappresentare una risorsa dal punto di vista lavorativo ma dal punto di vista sentimentale potrebbe indurvi a fare scelte sbagliate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo una fase serena e rilassante sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda il lavoro, siete estremamente pratici e risoluti nel portare avanti le vostre iniziative e le vostre idee.

Gemelli

Cari Gemelli, non vi mancherà di certo lo sprint e la determinazione dei giorni migliori che vi serviranno anche ad ottenere brillanti risultati sul lavoro.

Cancro

Cari Cancro, potrebbero svilupparsi dinamiche a livello relazionale non facili da gestire. Forse sarebbe il caso di attendere gli eventi piuttosto che pronunciarvi o emettere giudizi che potrebbero rivelarsi troppo frettolosi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 agosto 2025), siete forti e brillanti come non mai e questo vi porterà ad ottenere dei successi che riguarderanno il lavoro e non solo.

Vergine

Cari Vergine, grazie a queste stelle di fine agosto potrebbero ben presto arrivare delle brillanti intuizioni che vi aiuteranno a risolvere un problema che si trascina da tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore non mancheranno i contrasti a livello familiare o sentimentale. Si tratta di beghe di banale entità che dovranno essere risolti con un po’ di diplomazia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, idee pratiche e intuizioni vincenti non vi mancheranno in questo periodo a patto che siate essere concreti evitando di fare voli pindarici con la fantasia.

Sagittario

Cari Sagittario, è vero che dentro di voi avete la voglia e la forza per spaccare il mondo, ma dovrete fare i conti con qualche ostacolo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in amore state avvertendo un certo distacco e una certa freddezza nei confronti del partner. Forse servirebbe un incontro chiarificatore anche per capire quali sono le ragioni di questo stato d’animo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 agosto 2025), la giornata potrebbe regalare qualche colpo di scena che potrebbe essere rappresentato da una notizia interessante o da un invito inatteso.

Pesci

Cari Pesci, a volte bisogna fermarsi per ascoltare il proprio corpo e capire cosa non sta funzionando. Questo è proprio il momento giusto per dedicarsi ad un po’ di sana meditazione.