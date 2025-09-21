Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, il fine settimana in corso si preannuncia vivace e ricco di iniziative. La voglia di muoversi, di incontrare nuove persone e di dedicarsi a hobby stimolanti sarà forte nel corso delle prossime ore di questo 21 settembre.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è un fine settimana all’insegna della calma e della stabilità. Sarà importante dedicare tempo agli affetti e alla famiglia durante queste ore di riposo.

Gemelli

Cari Gemelli, weekend frizzante con tante occasioni di socialità per molti di voi. Le stelle favoriscono gli incontri, sia per nuove amicizie sia per possibili storie d’amore.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sentirete il bisogno di tranquillità. Dopo settimane intense, questo fine settimana rappresenta un’occasione per ricaricare le batterie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 settembre 2025), il fine settimana in corso è energico e pieno di entusiasmo. La voglia di uscire e vivere esperienze nuove è forte. La passione si accende.

Vergine

Cari Vergine, il vostro è un fine settimana all’insegna della riflessione e dell’ordine. Questo è il momento ideale per mettere a posto questioni pratiche, ma anche per prendersi cura di sé.

Bilancia

Cari Bilancia, vivrete due giornate serene e armoniose. Le stelle favoriscono i rapporti con gli altri, rendendo questo fine settimana particolarmente ideale per incontri piacevoli e momenti di condivisione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state avendo un fine settimana intenso dal punto di vista emotivo. Saranno giorni in cui il desiderio di passione sarà molto forte.

Sagittario

Cari Sagittario, il fine settimana sarà all’insegna dell’avventura e della curiosità. La voglia di viaggiare o di provare esperienze nuove sarà irresistibile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state vivendo due giornate dedicate alla concretezza. Sarà utile gestire al meglio il tempo tra lavoro arretrato e relax. In amore, piccoli gesti di affetto renderanno il rapporto più solido.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 settembre 2025), il fine settimana è creativo e stimolante. Le stelle favoriscono nuove idee, progetti e incontri originali.

Pesci

Cari Pesci, fine settimana emotivamente ricco. Questo è il momento giusto per dedicarsi a passioni artistiche o spirituali. In amore, la sensibilità aiuta a comprendere meglio i bisogni del partner, rafforzando il legame.