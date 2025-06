Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, approfittate di queste ore per recuperare un po’ di energie e stare bene con voi stessi. Magari è venuto anche il momento di perdere quei chili di troppo che avete accumulato…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle di questo periodo baciano il settore degli incontri. E’ un periodo molto fertile per le giovani coppie.

Gemelli

Cari Gemelli, qualche pianeta in aspetto ostile vi sta complicando la vita. Se c’è una persona che vi intriga, sarebbe il caso di farvi avanti con convinzione.

Cancro

Cari Cancro, la fortuna sembra girare dalla vostra parte in questo periodo: perché non sfruttarla a dovere? Potreste approfittare di queste circostanze per conoscere gente nuova.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 giugno 2025), dovreste cercare di capire come ottenere il massimo rendimento da questo cielo sicuramente molto brillante. Cercate di fare quello che vi piace ma sempre senza secondi fini.

Vergine

Cari Vergine, avete diversi pianeti contrari che vi stanno rendendo amara la vita, ma non è il caso di scoraggiarsi. Il weekend potrebbe contenere parecchie insidie.

Bilancia

Cari Bilancia, dovreste cercare di gestire meglio il rapporto con il vostro fisico. Quando siete giù di forma, finite anche per stare male dal punto di vista psicologico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo momento ci sono tutte le condizioni per godervi una sana vita affettiva anche perché siete molto coinvolti dal punto di vista emotivo. Attenti però a non pretendere troppo da voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, questa bella Luna vi auterà nel fine settimana ad essere più reattivi e propositivi. E’ vero che dal punto di vista emotivo siete un po’ provati anche perché provenite da una fase tutt’altro che semplice.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è un po’ di maretta in amore e questo non faciliterà il vostro fine settimana. Servirà ancora un po’ di pazienza affinché tutto possa tornare al suo posto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 giugno 2025), con questa Luna in ottimo aspetto e questa Venere radiosa, sia il lavoro sia i sentimenti stanno attraversando una fase sicuramente propizia.

Pesci

Cari Pesci, Saturno vi stimolerà ad essere molto più concreti e realisti del solito. Cercate anche di approfittare del weekend per fare un po’ di moto o di attività fisica.