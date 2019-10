Oroscopo Branko oggi 20 ottobre 2019: previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 20 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 ottobre 2019:

Ariete

Cari Ariete, con la Luna instabile e Marte opposto al vostro segno tendete ad essere indecisi, insicuri e a cambiare molto spesso idea. Qualcuno vi domanda una risposta definitiva e voi non siete in grado di accontentare questa richiesta. Eppure si tratta di un periodo impegnato, soprattutto professionalmente, quindi cercate di ritrovare la concentrazione.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

La Luna con l’ultimo quarto in Cancro vi porta qualche problema. Ad essere disturbato da qualche discussione e nervosismo è l’ambiente familiare e fare pace, questa volta, richiederà parecchia energia. Bene l’amore, il partner vi desidera.

Gemelli

Siete pronti a prendervi ciò che ritenete vostro? Pronti a far valere le vostre capacità e a farne sfoggio, per una volta? Date a Cesare quel che è di Cesare: sul lavoro, in particolare, riuscirete a ottenere quello che volete. E sarà giusto così, perché ve lo meritate.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko dovete prendervi del tempo per ritrovare la vostra luce e la vostra capacità di splendere. Per illuminare gli altri, quando siete un leader, c’è bisogno di energia, quindi quando non ne avete meglio riposare o rischierete di mostrarvi deboli.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, secondo Branko sta per aprirsi un periodo un po’ difficile sul lavoro. Soprattutto se siete a capo di un team o avete dei dipendenti, dovrete stare sempre sull’attenti per placare le ribellioni. Questo vi caricherà di stress, che dovrete cercare di smaltire facendo sport o attività all’aria aperta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Non solo voi, ma anche i Gemelli hanno dei problemi con Marte in posizione contraria e “fastidiosa”. Potreste coalizzarvi, in effetti, per cercare di raddoppiare le energie necessarie a superare un periodo un po’ difficile. Potreste addirittura partire insieme, perché molto fortunati sono invece i viaggi e le scoperte di luoghi sconosciuti.

Bilancia

Cari Bilancia, se siete uomini avrete qualche problema con le vostre donne in questa domenica, e non solo. Se il vostro rapporto di coppia è in crisi già da qualche tempo, probabilmente è proprio oggi che troverete la forza di metterci una pietra sopra. Se invece siete innamorati, dovrete fare qualche passo in avanti.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la buona notizia è che la Luna torna favorevole nei vostri confronti, mentre la cattiva è che per trovare la vera serenità dovrete allontanarvi dai vostri soliti ambienti. Venere e Mercurio, in effetti, emanano influssi rigeneratori, che spingono a cambiare capitolo della propria storia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi domenica 20 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 20 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 20 ottobre 2019

Per questo mese della Bilancia ci si aspettava grandi cambiamenti, stravolgimenti del vostro quotidiano. In alcuni casi qualche variazione c’è stata, positiva soprattutto, mentre in altri lo status quo si è conservato completamente. A volte questo va bene, ma per l’Amore ci vuole un po’ di coraggio e intraprendenza in più.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna in ultimo quarto, secondo l’oroscopo di Branko, non è certo positiva per quei rapporti amorosi che durano da lungo tempo. Forse è il momento di chiedervi se siete felici. Favorite le unioni tra persone con una differenza di età.

Acquario

La Luna cambia atteggiamento e lo fa cambiare anche a voi, fornendovi i giusti stimoli per riuscire ad affrontare alcune importanti questioni pratiche. Siete disposti a farvi amare anche quando siete pienamente concentrati sul vostro business? Dovreste, suggerisce Branko.

Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko questo è stato – e continua a essere – il mese delle nuove conquiste. Venere è infatti in feeling perfetto, mentre anche a livello professionale avete la protezione di Mercurio in Scorpione, potenziato da Saturno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci