Oroscopo oggi: venerdì 18 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Molti italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno e le previsioni riguardo al proprio segno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 18 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, la Luna dissonante potrebbe creare alcune discussioni in famiglia, ma non dateci troppo peso. Una volta che il satellite vi lascerà stare, tornerete a respirare aria nuova, non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza anche se è venerdì. Questa è stata una settimana impegnativa e avete bisogno di ripristinare l’organismo, con una dieta salutare e persone diverse.

Toro

Cari Toro, con quel cruccio non andrete molto lontano. L’oroscopo di oggi avverte il vostro nervosismo, dovreste imparare a smussare quel lato del vostro carattere che vi spinge a litigare con tutti soltanto perché non avete ottenuto quello che volevate. Non dimenticate gli impegni, soprattutto quelli lavorativi, altrimenti potrebbero esserci conseguenze.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede in perfetta sintonia con il vostro partner. Da tempo la vostra relazione aveva subito una battuta d’arresto, ma siete pronti a tornare in pista. Corteggiate il vostro partner, viziatelo con qualche accorgimento in più ed evitate le gaffe, in questo momento non sono gradite. Il lavoro vi regala qualche pensiero di troppo, ma lasciatelo in ufficio per il weekend.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi sottolinea il vostro buonumore, dovuto probabilmente all’inizio del weekend che avete bramato da lunedì. Il lavoro non fa altro che tormentarvi, non si respira una bell’aria attorno a voi, anche a causa di eventuali tagli che mettono tutti di pessimo umore. Ma voi non volete saperne niente, non questo weekend, avete grandi progetti in cantiere.

Leone

Cari Leone, dimenticate i problemi, questo weekend l’unica regola è divertirsi. Non permettete alle angosce del quotidiano di danneggiare la vostra buona volontà, trascinate il partner in un’avventura che garantisca il sorriso, ne avete bisogno in questo periodo cupo. Il lavoro può aspettare.

Vergine

Cari amici della Vergine, dovreste imparare a farvi scivolare di dosso i problemi altrimenti rimarrete sempre delle vittime. L’amore vi ha salutato, chi ha dovuto interrompere una storia sentimentale sta soffrendo molto ma l’amarezza passerà e lascerà il posto a nuove avventure, conquiste, complici anche le stelle che vogliono accompagnarvi verso una strada più felice.

Bilancia

Cari Bilancia, il lavoro garantisce grandi soddisfazioni, del resto le aspettavate da un po’. Non date modo agli invidiosi di mettere bocca sui vostri successi, chiunque si dica contrario alle vostre gratifiche parla soltanto per gelosia. Ignorate le malelingue e anche i parenti che vi esortano a riconsiderare alcune decisioni. Dovete essere voi gli unici artefici del vostro destino.

Scorpione

Cari Scorpione, questo non è un periodo roseo per quelli di voi che hanno preso in considerazione l’idea di un cambiamento. In genere non avete problemi a passare da una scarpa all’altra, ma in questa circostanza siete piuttosto vincolati, forse dalla paura di fallire. Lasciatevi assistere dalle persone a voi care, sapranno come risollevarvi il morale.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi vi offre l’opportunità di ricaricare le batterie. Nel lavoro c’è qualcosa che non va, ma avete preferito ignorare i segnali di fumo e adesso vi ritrovate nella condizione di dover correre ai ripari. Il weekend vi permetterà di analizzare a fondo il vostro errore.

Capricorno

Cari Capricorno, una conquista dopo l’altra avete issato il vostro muro di soddisfazioni e dalla vetta la vista è sicuramente più bella che dal basso, non c’è che dire. Ma attenti perché potreste perdere l’equilibro e ritrovarvi esattamente al punto dove tutto è iniziato, con un pugno di mosche e niente in tasca. Le scelte che prenderete in questo periodo saranno importanti per il vostro futuro, quindi attenzione.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi sottolinea una lieve tensione sentimentale: chi ha sbagliato? E chi deve chiedere scusa? Non dovete porvi queste domande quando siete in una relazione, l’orgoglio divide e non unisce, e se avete intenzione di continuare a stare insieme dovete capirlo il prima possibile. Va bene discutere delle proprie opinioni, ma non aggrapparsi così follemente alla ragione.

Pesci

Cari Pesci, la giornata di oggi apre le porte a nuove opportunità. Il weekend vi lascerà in balia di qualche dubbio, ragionate bene sul da farsi e preparatevi al lunedì che sarà molto rigido. Avete una tabella di marcia da rispettare e non sono ammessi ritardi. Concedetevi del tempo da passare con il partner e la famiglia, che avete trascurato da tempo.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

