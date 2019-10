Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di godervi quest’ultima giornata di quiete e di sfruttarla al massimo per portare a termine anche degli affari lavorativi. Da sabato, infatti, le vostre energie saranno in calo e la Luna in opposizione renderà tutto molto più pesante.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox dovete fare molta attenzione all’ambiente familiare, perché si stanno preparando problemi e discussioni. Purtroppo il motivo del contendere saranno questioni economiche e dovrete essere molto diplomatici per superare la crisi. Bene l’amore.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, siete in attesa di una risposta per un nuovo progetto lavorativo a cui tenete particolarmente, Questa, però, tarda ad arrivare e questo vi fa stare in pensiero. È dunque il momento giusto per distendere i nervi e vivere un week end all’insegna del relax e della spensieratezza.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo Paolo Fox questo venerdì sarà il giorno giusto per ricominciare a dare spazio all’amore nella vostra vita. Siete ancora un po’ scottati da una recente delusione, ma qualche incontro fortunato vi farà tornare a credere nelle relazioni.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox conferma un mood che negli ultimi giorni vi caratterizza totalmente. Siete molto nervosi e ansiosi e questo non fa che influenzare l’ambiente che vi circonda. Cercate di ritrovare la serenità, perché state coinvolgendo in questa negatività anche il partner.

VERGINE

Cari amici della Vergine, dovete fare molta attenzione alle invidie altrui, perché ve ne siete attirate addosso parecchie con i vostri recenti successi lavorativi. Proteggetevi, tutelatevi e andate avanti: è il momento della vostra ascesa e niente e nessuno potrà portarvelo via.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro. Questo è un fine settimana particolarmente fortunato per i single, che devono uscire e incontrare la persona giusta che li sta aspettando.

