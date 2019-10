Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come tutti i giorni, anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, partecipa sempre ad alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, il vostro oroscopo di oggi suggerisce di sfruttare la giornata per fare una richiesta importante. Domani o dopodomani potrebbe essere già troppo tardi, visto che le stelle diventeranno meno complici. Non abbiate paura di alzare la vostra voce.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox è il momento di riempire il vostro tempo e la vostra felicità di piccole cose, piccoli gesti verso i grandi affetti della vostra vita. Siete delle persone che sanno dare tanto con poco, quindi recuperate il terreno perso con qualcuno che amate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede insofferenti e anche molto stanchi. Questo fine settimana arriva giusto in tempo per offrirvi due giorni di tregua dagli impegni. È anche l’amore a mancarvi e a consolarvi quando vi sentite privi di energie. Rimettetevi in gioco con i sentimenti.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox questa è una giornata in cui quello che chiederete vi sarà dato. Non siete più soddisfatti delle vostre mansioni sul lavoro? Parlatene direttamente con il vostro capo, vedrete che saprà ascoltarvi.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, vi aspetta un fine settimana un po’ turbolento, ma domenica le cose andranno sicuramente meglio rispetto a sabato. Avete dei pensieri che vi ronzano in testa e che riguardano la vostra relazione sentimentale: siete sicuri di voler mandare tutto all’aria solo per un colpo di testa?

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox non avete di fronte delle giornate di grande buonumore. In effetti non vi sentite granché soddisfatti di voi stessi e della vostra vita e vorreste ricominciare tutto da capo. Prima di fare scelte avventate, però, cercate di placare questo malessere coccolandovi e riposandovi un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Se avete delle richieste da fare è la giornata giusta per aprire la bocca e parlare, sarete accontentati!

