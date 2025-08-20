Icona app
20 agosto 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 20 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra energia comunicativa vi rende chiari. In arrivo un’opportunità di lavoro che merita attenzione. In amore è il momento giusto per chiarire ciò che vi sta a cuore!

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi trovate davanti a una scelta legata alle finanze e dovete valutare bene ogni dettaglio.

Gemelli

Cari Gemelli, siete curiosi, rapidi e pieni di voglia di fare, attenzione solo a non disperdere le energie. Meglio concentrarvi su poche cose ben fatte piuttosto che correre dietro a tutto.

Cancro

Cari Cancro, siete impegnati in faccende pratiche che richiedono precisione e organizzazione, se manterrete la calma riuscirete a sistemare ogni dettaglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 20 agosto 2025), brillate per carisma e determinazione, conquisterete approvazione e stima!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, sentite il bisogno di fermarvi un po’ a riflettere e mettere ordine nei pensieri. Sul lavoro vi si presenta una proposta interessante, che va valutata con razionalità.

Bilancia

Cari Bilancia, voglia di novità, movimento e conoscenze che stimolino la vostra curiosità. Gli incontri e le nuove idee vi portano freschezza e coraggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le parole vanno pesate bene per evitare incomprensioni o tensioni! La calma, inoltre, vi aiuta a gestire anche le situazioni lavorative più delicate.

Sagittario

Cari Sagittario, seguire l’istinto vi aiuta ma restate con i piedi per terra. La vostra vitalità contagia chi vi circonda!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la concentrazione vi permette di avanzare verso obiettivi chiari e concreti. La determinazione è la vostra forza e vi fa fare passi significativi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 20 agosto 2025), siete creativi e originali, pronti a dare forma a nuove idee. Non dimenticate di concedervi pause rigeneranti e attimi solo per voi!

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di rallentare e ascoltare con più attenzione le vostre emozioni. I rapporti familiari richiedono presenza e sensibilità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca