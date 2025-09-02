Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, è il momento di tornare protagonisti: hai tante idee e l’energia giusta per realizzarle. Attenzione solo a non correre troppo. In amore arrivano chiarimenti importanti: una parola detta bene può riaprire il cuore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il lavoro richiede pazienza, ma la tenacia è il tuo punto di forza. Sul piano affettivo potresti vivere piccoli alti e bassi: non temere, servono per rafforzare i legami veri.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione torna fluida: sei brillante e affascinante, e questo ti apre nuove porte. In amore c’è voglia di gioco e leggerezza: il sorriso diventa la tua arma migliore.

Cancro

Cari Cancro, la famiglia e gli affetti tornano al centro dei tuoi pensieri. Sul lavoro invece sei pronto a consolidare posizioni. Non isolarti: la tua sensibilità può diventare un faro per gli altri.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 settembre 2025), vuoi emergere e lo farai. Settembre porta occasioni che ti mettono sotto i riflettori. In amore, il desiderio è forte, ma attenzione a non pretendere sempre di avere l’ultima parola.

Vergine

Cari Vergine, ti trovi in un momento di analisi: vuoi capire dove stai andando e con chi. Il lavoro ti premia per la precisione, mentre in amore hai bisogno di leggerezza. Non trasformare tutto in controllo.

Bilancia

Cari Bilancia, sei alla ricerca di armonia, ma questa volta con più determinazione. Sul lavoro possono arrivare collaborazioni utili. In amore cresce il bisogno di complicità: qualcuno è pronto a starti accanto davvero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stai vivendo una fase di rinnovamento interiore. Sul lavoro devi difendere con forza le tue idee, ma ne vale la pena. In amore le emozioni sono forti: lascia spazio alla passione senza chiuderti troppo.

Sagittario

Cari Sagittario, settembre ti spinge verso nuove avventure. Vuoi allargare orizzonti, sia nel lavoro che nei sentimenti. In amore cerchi autenticità: chi non ti dà libertà non può starti accanto a lungo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il lavoro è al centro, ma non dimenticare i sentimenti. Hai costruito basi solide, ora puoi raccogliere i primi frutti. In amore apriti di più: lasciar cadere le difese ti renderà più vicino agli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 settembre 2025), vuoi cambiare, rivoluzionare, e le stelle ti accompagnano. Sul lavoro le tue idee originali trovano spazio. In amore c’è bisogno di sincerità: basta compromessi, vuoi rapporti limpidi e autentici.

Pesci

Cari Pesci, la tua creatività è in crescita, e sul lavoro questo può portare occasioni concrete. In amore cerchi dolcezza e profondità: non accontentarti di legami superficiali, la tua anima vuole di più.