martedì 19 agosto 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 19 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi, 19 agosto, sarà piuttosto vivace e costruttiva soprattutto per coloro che hanno delle questioni sospeso da risolvere. Cercate di ascoltare i consigli di un amico.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci saranno tutte le condizioni dal punto di vista astrologico per stringere nuove partnership a livello lavorativo. Le stelle vi invitano a trascorrere delle giornate all’aria aperta.

Gemelli

Cari Gemelli, state andando incontro ad un periodo particolarmente fertile dal punto di vista della creatività. Le stelle vi invitano a non dare nulla per scontato.

Cancro

Cari Cancro, la casa e la famiglia in questo momento occupano il primo posto nei vostri interessi. Ci saranno alcune responsabilità da gestire con prudenza e saggezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 agosto 2025), state andando incontro ad una giornata carica di energia e di positività.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, le stelle vi invitano a non forzare gli eventi e ad avere più pazienza soprattutto se state attendendo il risultato di un progetto che vi sta a cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, la diplomazia vi aiuterà a gestire anche le situazioni più complicate con maturità e saggezza. Cercate di essere più aperti ai cambiamenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con queste stelle sarà più facile trovare una certa sintonia e una bella intesa con il vostro partner.

Sagittario

Cari Sagittario, i single avranno delle chance in più per esplorare qualcosa di particolare e per trovare l’anima gemella. Anche in amore avete la necessità di vivere nuove emozioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, grazie a queste stelle avrete delle chance in più per stringere nuovi accordi e per allargare la vostra cerchia delle amicizie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 agosto 2025), siete sempre pronti per fare nuove esperienze e ad esplorare nuovi sentieri anche dal punto di vista lavorativo.

Pesci

Cari Pesci, queste stelle esaltano il vostro lato poetico e romantico e vi rendono sicuramente più creativi e più ben disposti a mettere in mostra il vostro talento.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca